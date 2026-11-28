Hải quan Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa.

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan

Tháng 10/2026, toàn tỉnh có 4.374 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 45.602 tỷ đồng; 1.182 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Theo Hải quan Ninh Bình, riêng đối với một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu sau khi ký kết lại hợp đồng với đối tác nước ngoài, các doanh nghiệp tiếp tục nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu thành phẩm, nhanh chóng được cơ quan Hải quan hỗ trợ hoàn tất các thủ tục hành chính.

Trong tháng, có 213 doanh nghiệp làm thủ tục tại đơn vị, tăng 3,9% so với tháng trước. Số tờ khai tăng 7,81%, đạt 10.396 tờ khai, trong đó có 5.604 tờ khai nhập khẩu và 4.792 tờ khai xuất khẩu.

Hiện nay, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu do Hải quan Ninh Bình quản lý chủ yếu là xuất khẩu các sản phẩm mây tre, cói, hàng may mặc, giày dép và linh kiện điện tử. Các mặt hàng nhập khẩu tập trung vào phụ liệu may mặc, giày dép, linh kiện ô tô và linh kiện điện tử.

Kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 10 đạt gần 514 triệu USD, giảm 3,29% so với tháng trước. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp làm thủ tục tại Hải quan Ninh Bình có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, chủ yếu hoạt động theo hình thức gia công nên giá trị hàng hóa giao dịch không lớn. Lũy kế 10 tháng, đơn vị giải quyết 94.601 tờ khai của 306 doanh nghiệp, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 5,18 tỷ USD.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, Hải quan Ninh Bình duy trì đối thoại, trao đổi thông tin với doanh nghiệp qua nhiều kênh liên lạc để nắm bắt và giải đáp các vướng mắc trong quá trình làm thủ tục. Hải quan Ninh Bình cũng kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp quy định mới như: phổ biến quy định về điều kiện miễn thuế đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu; thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất; phân loại máy liên hợp, tổ hợp máy, máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời và quản lý tiền chất, hóa chất trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Cùng với hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định mới liên quan đến xuất nhập khẩu, công chức hải quan xử lý những hồ sơ cần sửa đổi hoặc hủy theo quy định. Riêng trong tháng 10 có 114 tờ khai sửa và 12 tờ khai hủy. Đối với hồ sơ gia công, đơn vị tiếp nhận 11 trong số 13 hồ sơ hợp đồng và 79 trong số 87 hồ sơ phụ lục hợp đồng gửi đến. Có 8 hồ sơ phụ lục bị từ chối do doanh nghiệp nhập nhầm thông tin.

Đơn vị cũng chủ động liên hệ với các doanh nghiệp có mã số thuế trên địa bàn nhưng đang làm thủ tục hải quan ở nơi khác. Ngày 12/10, Hải quan Ninh Bình gửi Công văn tới các doanh nghiệp này để phối hợp thực hiện thủ tục tại địa phương. Một số doanh nghiệp đã cam kết sẽ thực hiện thủ tục Hải quan tại Hải quan Ninh Bình, tiêu biểu như Công ty TNHH một thành viên Cơ khí chính xác Đại Phú là doanh nghiệp mới về làm thủ tục tại Hải quan Ninh Bình, nộp ngân sách nhà nước hơn 81 triệu đồng.

Cùng với giải quyết thủ tục cho các lô hàng, Hải quan Ninh Bình chú trọng xử lý hồ sơ hoàn thuế và các khoản nộp thừa của doanh nghiệp. Trong tháng 10, đơn vị ban hành 7 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền 206 tỷ đồng. Trong đó, 200 tỷ đồng được hoàn cho Tập đoàn Thành Công theo chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện để sản xuất, lắp ráp ô tô. Số tiền 6 tỷ đồng còn lại được hoàn theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và do doanh nghiệp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Hải quan Ninh Bình đã xử lý 20,4 tỷ đồng tiền nộp thừa trên hệ thống kế toán thuế. Số tiền đã xử lý bao gồm các khoản liên quan đến tờ khai giải phóng hàng, hoàn thuế theo CPTPP và hoàn thuế do bổ sung C/O. Đối với những khoản chưa xác định được nguyên nhân nộp thừa, đơn vị tiếp tục đối chiếu thông tin với doanh nghiệp. Theo kế hoạch, Hải quan Ninh Bình tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp xử lý vướng mắc khi nộp thuế, phối hợp với Kho bạc Nhà nước và ngân hàng xác minh các khoản thu còn thiếu thông tin.

Kiểm tra, giám sát theo mức độ rủi ro

Cùng với việc rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa, Hải quan Ninh Bình thực hiện kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa trên cơ sở phân luồng tờ khai. Trong tháng 10, đã có 7.854 tờ khai thuộc luồng xanh, chiếm 75,6% tổng số tờ khai; số tờ khai luồng vàng là 2.323, chiếm 22,3% và luồng đỏ là 219, chiếm 2,1%. Công tác thu thập, phân tích thông tin tập trung vào những doanh nghiệp, lô hàng được hệ thống quản lý rủi ro cảnh báo để áp dụng biện pháp kiểm tra phù hợp.

Đồng thời, đơn vị chuyển luồng 7 tờ khai để kiểm tra theo hướng dẫn nghiệp vụ. Qua kiểm tra các tờ khai này, cơ quan hải quan không phát hiện sai phạm. Đơn vị cũng phê duyệt 23 hồ sơ doanh nghiệp trên hệ thống quản lý rủi ro và cập nhật 6 hồ sơ trên hệ thống quản lý vi phạm hải quan. Thông tin thu thập qua kiểm tra, xử lý vi phạm được sử dụng để đánh giá, cập nhật mức độ tuân thủ của doanh nghiệp.

Một trong những giải pháp quan trọng để chống thất thu ngân sách, Hải quan Ninh Bình đã rà soát việc khai báo tên hàng, mã số, trị giá và điều kiện hưởng ưu đãi xuất xứ, tập trung vào những mặt hàng có thuế suất cao, trị giá lớn. Qua đó đã phát hiện, xử lý 3 hành vi vi phạm liên quan đến khai sai mã số, trị giá, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hơn 794 triệu đồng. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 112 triệu đồng, số tiền chậm nộp hơn 48 triệu đồng.

Bám sát kế hoạch chuyển đổi số của Chi cục Hải quan khu vực IV, Hải quan Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo công chức sử dụng, khai thác các phần mềm nghiệp vụ phục vụ giải quyết thủ tục. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện cùng với cải tiến phương pháp làm việc và tăng cường kiểm soát nội bộ. Trong công tác quản lý doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất, đơn vị tiếp tục rà soát tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, theo dõi việc thực hiện hợp đồng gia công và kiểm tra báo cáo quyết toán theo quy định.

Trong thời gian tới, Hải quan Ninh Bình xác định tiếp tục phổ biến các quy định mới về thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, duy trì trao đổi để nắm bắt khó khăn trong quá trình thực hiện và tập trung kiểm tra những lô hàng có dấu hiệu rủi ro. Việc giải quyết kịp thời các vướng mắc về hồ sơ, thuế và thông quan góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động thực hiện kế hoạch nhập nguyên liệu, tổ chức sản xuất và giao hàng xuất khẩu.