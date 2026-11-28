Thi công Dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam Đồng bằng Sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng Duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I) đoạn qua xã Yên Mạc. Ảnh: Anh Tuấn

Quyết liệt gỡ khó ngay tại công trình

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng công viên văn hóa Tràng An ảnh hưởng đến hơn 50 hộ dân thôn Ích Duệ và thôn Thượng. Nhiều năm nay người dân chưa di dời do còn những băn khoăn về chính sách bồi thường và tái định cư.

Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoa Lư xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban.

Hằng tuần, phường nghe báo cáo tiến độ. Hằng tháng, Ban Chỉ đạo họp, ra thông báo kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể để xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền và kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những nội dung còn vướng mắc. Để vận động các hộ bàn giao đất, phường đã phối hợp với ngành chức năng rà soát từng nội dung người dân còn băn khoăn, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách và thống nhất phương án giải quyết đối với những vấn đề phát sinh.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay 100% các hộ dân ở 2 thôn Ích Duệ và thôn Thượng đã đồng thuận với chính sách đền bù hỗ trợ GPMB, tái định cư. Nhiều hộ đã tiến hành xây nhà nơi ở mới để sớm ổn định cuộc sống. Cách làm này được phường áp dụng với cả dự án triển khai mới và dự án tồn đọng như: Dự án Khu đô thị sinh thái phía Đông thành phố Hoa Lư (nay là phường Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình; Dự án Khu đô thị phía Bắc tiểu khu IX tại xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình (nay là phường Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình…

Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hoa Lư cho biết, là đô thị trung tâm hành chính, du lịch của tỉnh, phường đang triển khai khoảng 40 dự án có liên quan đến GPMB. Trong số đó có nhiều dự án của tỉnh và thành phố Hoa Lư trước đây, một số dự án chậm tiến độ do vướng mắc về mặt bằng tồn tại qua nhiều năm. Khối lượng công việc lớn, vừa phải xử lý những phần việc còn tồn đọng, vừa bảo đảm tiến độ các dự án mới. Việc duy trì lịch làm việc đều đặn và phân công rõ trách nhiệm giúp các bộ phận phối hợp thường xuyên, nhất là với những hồ sơ phải rà soát qua nhiều ngành, do đó chính quyền đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Đây kết quả của quá trình rà soát chính sách và giải quyết những vấn đề cụ thể mà các hộ đặt ra. Trách nhiệm của địa phương còn tiếp tục sau bàn giao mặt bằng. Với các dự án do địa phương làm chủ đầu tư, phường chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đối với các dự án do tỉnh hoặc doanh nghiệp làm chủ đầu tư, phường đề nghị sớm tổ chức thi công trên phần diện tích đã bàn giao, đưa công trình vào khai thác, tránh lãng phí.

Với Sở Xây dựng, quyết tâm giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2026 được cụ thể hóa bằng việc đôn đốc GPMB, đẩy nhanh thi công tại 13 công trình do Sở trực tiếp làm chủ đầu tư. Tính đến quý III các công trình đã giải ngân đạt 494,3 tỷ đồng trong tổng kế hoạch khoảng 1.044 tỷ đồng. Phần vốn còn lại tập trung nhiều ở nhóm công trình giao thông. Nhóm này mới giải ngân 39,4% kế hoạch và còn gần 285 tỷ đồng phải thực hiện. Đây là nhóm công trình cần tập trung đôn đốc trong quý IV, vừa thúc đẩy bàn giao phần mặt bằng còn vướng, vừa đẩy nhanh thi công ở những đoạn đã đủ điều kiện. Cùng với trách nhiệm của chủ đầu tư, Sở tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xử lý những vướng mắc thuộc lĩnh vực xây dựng.

Tại Dự án Xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam Đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng Duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I), mặt bằng đã được bàn giao 27,5km, đạt 85% chiều dài toàn tuyến. Xã Bình Minh và Đồng Thái đã bàn giao toàn bộ chiều dài tuyến qua địa bàn.

Tại phường Trung Sơn, mặt bằng mới được bàn giao 4,3km trong tổng số 6,89km. Dự án khởi công ngày 18/6/2026, hiện triển khai bảy mũi thi công, gồm sáu mũi trên tuyến và một mũi thi công cầu. Khối lượng thi công ước đạt 500 tỷ đồng, bằng 10,8% giá trị hợp đồng.

Theo thông tin từ phía nhà thầu, các mũi thi công đang đẩy nhanh tiến độ trên phần mặt bằng đã bàn giao, song nguồn cát san lấp còn thiếu. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương, chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu rà soát nhu cầu vật liệu, đề xuất phương án khai thác mỏ theo cơ chế đặc thù.

Đối với nhu cầu của các dự án đầu tư công trọng điểm giai đoạn 2026-2030, sau khi tính phần dự kiến tự cân đối, tỉnh đã đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ cát san lấp và cát xây dựng qua cơ chế điều phối giữa các tỉnh, thành phố.

Dự án cải tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị hai bờ sông Vân đang được các đơn vị liên quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Gắn tiến độ giải ngân với trách nhiệm người đứng đầu

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 Thủ tướng Chính phủ giao Ninh Bình là 35.176,73 tỷ đồng, gồm 2.336,43 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và 32.840,3 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương. Đến ngày 10/11/2026, tỉnh đã giải ngân 16.617,340 tỷ đồng, bằng 47,2% kế hoạch. Số vốn còn phải giải ngân theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 18.559,39 tỷ đồng. Với khối lượng còn lại, tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc từng dự án, đồng thời kiểm soát khối lượng nghiệm thu và nguồn vốn thanh toán.

Qua kiểm tra hiện trường và kiểm điểm tiến độ theo ngành, lĩnh vực, tỉnh xác định những khó khăn chủ yếu ở cả khâu cân đối vốn và tổ chức thực hiện. Ngân sách địa phương chiếm hơn 93% tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, trong khi thu tiền sử dụng đất đến hết tháng 10 ước mới đạt 32,6% dự toán. Tiến độ khoản thu này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cân đối phần vốn địa phương.

Tại các dự án, GPMB, bố trí tái định cư và chuyển mục đích sử dụng đất còn chậm. Nguồn vật liệu san lấp còn thiếu, giá vật liệu biến động khiến một số dự án phải điều chỉnh. Năng lực tổ chức thực hiện của một số chủ đầu tư, nhất là các ban quản lý dự án cấp xã mới thành lập còn hạn chế.

Ninh Bình xác định đẩy nhanh giải ngân là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác quản lý đầu tư công được gắn với thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 23/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư.

Tỉnh đồng thời đẩy nhanh việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, gắn việc bố trí vốn với yêu cầu phát triển và khả năng thực hiện các dự án. Lãnh đạo UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra hiện trường, tổ chức hội nghị chuyên đề nghe báo cáo tiến độ triển khai và tình hình giải ngân theo từng ngành, lĩnh vực. Qua kiểm tra, những việc khó, việc tồn đọng về thủ tục đầu tư, đất đai, mặt bằng và vật liệu xây dựng được chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đôn đốc, yêu cầu các sở, ngành, địa phương báo cáo vướng mắc ở những dự án thuộc lĩnh vực được phân công. Đối với 28 dự án trọng điểm quốc gia và trọng điểm của địa phương trên địa bàn, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh theo dõi, chỉ đạo thường xuyên, gắn trách nhiệm từng đầu mối với tiến độ và kết quả cụ thể. Các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài tiếp tục được rà soát, xử lý theo chỉ đạo của Tổ công tác 512 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cùng với kiểm tra, đôn đốc, tỉnh đưa kết quả giải ngân vào đánh giá trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg, ngày 24/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3479/ QĐ-UBND, ngày 22/9/2026, phê duyệt phương án chấm điểm các cơ quan, đơn vị thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Việc chấm điểm góp phần thúc đẩy chủ đầu tư chủ động xây dựng kế hoạch giải ngân, triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ và là căn cứ xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Song song với đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp rà soát từng dự án giải ngân chậm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đơn vị, cá nhân và lập tiến độ giải ngân chi tiết theo từng nguồn vốn.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả triển khai dự án, kể cả công tác GPMB. Công trình đã có khối lượng hoàn thành phải được nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán kịp thời, tránh dồn hồ sơ vào cuối năm. Kho bạc Nhà nước khu vực V phối hợp hướng dẫn, kiểm soát thanh toán theo quy định. Đối với dự án khó giải ngân hết kế hoạch, Sở Tài chính rà soát, tham mưu điều chuyển vốn cho công trình tiến độ tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

Ninh Bình quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tiến độ giải ngân phải đi đôi với chất lượng công trình, an toàn lao động và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Việc gắn kế hoạch vốn với tiến độ thực tế và hiệu quả kinh tế - xã hội từng dự án cũng là yêu cầu lâu dài trong giai đoạn 2026- 2030. Đây là cơ sở để tỉnh tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, nhất là hạ tầng kết nối vùng, liên vùng, tạo nền tảng để Ninh Bình thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.