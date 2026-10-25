Tháo gỡ vướng mắc tại dự án Nông lâm kết hợp của Công ty Ngân Lâm

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Dự án 29,8 tỷ đồng với nhiều loại cây trồng đan xen

Công ty Cổ phần Ngân Lâm được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 42121000781 ngày 30/6/2011, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 06/12/2017.

Dự án có tổng diện tích 435 ha, bao gồm diện tích khoanh nuôi, quản lý bảo vệ rừng; trồng cây cao su, cây lâm nghiệp và các hạng mục phục vụ sản xuất nông lâm kết hợp. Tổng mức đầu tư 29,8 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện tại xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông cũ, nay là xã Đam Rông 2.

Kết quả rà soát hiện trạng cho thấy, trên phạm vi dự án hiện ghi nhận nhiều loại cây trồng như cao su, muồng đen, mắc ca, sầu riêng, giổi xanh và cà phê tại một số khu vực. Đây là mô hình nông lâm kết hợp khá phổ biến tại Tây Nguyên, trong đó muồng đen, giổi xanh vừa có tác dụng che bóng, giữ đất, vừa mang lại giá trị kinh tế lâu dài.

Bên cạnh đó, Công ty đã xây dựng một số công trình phục vụ hoạt động dự án gồm: nhà gỗ, nhà tôn, vườn ươm, nhà tạm và đường giao thông nội bộ.

Tuy nhiên, theo UBND xã Đam Rông 2, Công ty chưa hoàn thành các thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất và hồ sơ xây dựng đối với các hạng mục có liên quan. Việc xác định cụ thể nghĩa vụ pháp lý của từng hạng mục cần được cơ quan có thẩm quyền xem xét trên cơ sở hồ sơ thực tế.

Hai nút thắt cần tháo gỡ trước 30/10 và 15/11

Về thủ tục pháp lý: Ngày 17/9/2026, UBND xã Đam Rông 2 đã làm việc trực tiếp với Công ty Cổ phần Ngân Lâm, trao đổi, hướng dẫn nhà đầu tư rà soát các nội dung về đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất và thủ tục xây dựng.

UBND xã đã đề nghị Công ty chủ động hoàn thiện hồ sơ, liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, đến ngày 22/10/2026, UBND xã chưa nhận được hồ sơ của Công ty.

UBND xã nêu rõ quan điểm: Trường hợp đến ngày 30/10/2026 Công ty không thực hiện các thủ tục nêu trên, UBND xã sẽ báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định, đồng thời sẽ thành lập đoàn kiểm tra, xử lý.

Đối với diện tích 197,94 ha bị lấn chiếm: Đây là diện tích Nhà đầu tư kiến nghị trả lại do bị lấn, chiếm. Kết quả rà soát sơ bộ của xã cho thấy có khoảng 115 hộ liên quan, trong đó khoảng 100 hộ sinh sống tại tiểu khu 179 thuộc xã Đam Rông 2 và khoảng 15 hộ thuộc xã Quảng Sơn.

Phần lớn diện tích đang được các hộ sử dụng để sản xuất nông nghiệp, trồng cà phê và cây lâu năm như sầu riêng, bơ. Việc sử dụng tại nhiều vị trí diễn ra từ khoảng năm 2018 đến nay, tạo nên hiện trạng sử dụng đất phức tạp, đan xen giữa đất dự án và đất sản xuất của người dân.

UBND xã đã làm việc, đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương xây dựng kế hoạch giải tỏa diện tích đất lâm nghiệp được giao bị lấn chiếm và gửi UBND xã để phối hợp thực hiện giải tỏa theo quy định. Tuy nhiên, đến nay Nhà đầu tư vẫn chưa liên hệ và chưa gửi kế hoạch giải tỏa.

Hướng tới quản lý bền vững tài nguyên đất rừng

Theo phương hướng trong thời gian tới, UBND xã Đam Rông 2 sẽ tiếp tục thực hiện hai nhóm nhiệm vụ song song: tiếp tục đôn đốc Công ty Cổ phần Ngân Lâm hoàn thiện thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất. Phối hợp với Công ty và các cơ quan có liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra hiện trạng, đối chiếu ranh giới, hồ sơ pháp lý, xác định đối tượng đang sử dụng, quá trình sử dụng đất, tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với các hộ dân.

Trên cơ sở kết quả xác minh, UBND xã sẽ xem xét xử lý nội dung thuộc thẩm quyền, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền, thời gian hoàn thành trước ngày 15/11/2026

Việc tháo gỡ dứt điểm vướng mắc tại dự án 435 ha của Công ty Ngân Lâm không chỉ giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, hoàn thiện pháp lý để hướng tới mô hình nông lâm kết hợp bền vững, mà còn góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình quản lý, bảo vệ và sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Đam Rông 2 sau sáp nhập./.