Tháo gỡ vướng mắc tái định cư, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng và Đoàn công tác kiểm tra tiến độ Dự án Khu tái định cư Đồng Xe - Sơn Cẩm, phường Quan Triều.

Dự án Khu tái định cư Đồng Xe – Sơn Cẩm, phường Quan Triều, có quy mô 9,87ha, tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026–2029, ảnh hưởng đến khoảng 150 hộ dân.

Đến ngày 15-10, địa phương đã thống kê, quy chủ 297/325 thửa đất; kê khai 180 thửa đất nông nghiệp với diện tích 5,5ha và kiểm đếm tài sản trên 61 thửa của 30 hộ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực 1 và phường Quan Triều đẩy nhanh công tác bồi thường, tái định cư phục vụ Dự án Khu tái định cư Đồng Xe - Sơn Cẩm.

Phường Quan Triều phấn đấu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 31/12/2026. Khó khăn hiện nay là đơn giá bồi thường thấp hơn so với một số dự án trước đây trên địa bàn, khiến người dân chưa đồng thuận. Địa phương kiến nghị điều chỉnh mức hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm hoặc hệ số giá đất.

Trước thực tế này, đồng chí Dương Văn Lượng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực 1 và UBND phường Quan Triều đẩy nhanh công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đồng chí giao các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp phối hợp khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh các quy định liên quan đến đơn giá, hệ số bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm đúng quy định và phù hợp thực tiễn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu tái định cư số 2 Cao Ngạn, phường Linh Sơn.

Kiểm tra Dự án Khu tái định cư số 2 Cao Ngạn, phường Linh Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và địa phương triển khai đồng thời công tác kiểm đếm, bồi thường, giải phóng mặt bằng với các bước chuẩn bị thi công.

Đến nay, Dự án đã chi trả hơn 40 tỷ đồng trong tổng số 76 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Đây là khu tái định cư phục vụ các công trình cấp bách tại các phường Quan Triều, Phan Đình Phùng và Gia Sàng. Vì vậy, đồng chí yêu cầu phấn đấu khởi công các hạng mục hạ tầng trong tháng 11/2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu, đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống.

Đối với Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu, đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống, đồng chí Dương Văn Lượng ghi nhận nỗ lực của chính quyền địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Để bảo đảm tiến độ, đồng chí yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực 1 phối hợp với UBND phường Phan Đình Phùng tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực 1 phối hợp với phường Phan Đình Phùng tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu.

Với đoạn tuyến dài 2,1km từ cầu Gia Bẩy đến cầu Bến Tượng đã có mặt bằng sạch, đơn vị thi công cần huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi, phấn đấu hoàn thành gói thầu trước mùa mưa năm 2027.

Đơn vị thi công đang tập trung tối đa máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là đầu tư xây dựng các khu tái định cư, là khâu then chốt, tác động trực tiếp đến tiến độ các dự án. Do đó, các chủ đầu tư, sở, ngành và địa phương phải chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xác định rõ trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu tái định cư theo kế hoạch, tạo điều kiện triển khai đồng bộ các dự án trên địa bàn.