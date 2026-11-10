Tháo gỡ vướng mắc, sớm hoàn thành sân bay Long Thành

Lắp đặt hệ thống máy soi chiếu hành lý 3D hiện đại tại nhà ga sân bay Long Thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Gỡ vướng mắc thanh toán cho nhà thầu

Cụ thể, trong chỉ đạo mới đây nhất về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án phối hợp Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh toán của dự án theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 10504/VPCP-CN ngày 14/10/2026.

ACV tiếp tục, thường xuyên rà soát các khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh, quyết toán dự án; tình hình giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để báo cáo các Tổ công tác trong trường hợp vẫn còn vướng mắc (nếu có).

Khẩn trương có giải pháp cụ thể xử lý các tồn tại, vướng mắc về thanh toán khối lượng thi công cho các nhà thầu; điều chỉnh vật tư, thiết bị so với thiết kế đã được phê duyệt.

Kỹ sư, công nhân lắp đặt thiết bị làm thủ tục tự động tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Thời gian qua, trong quá trình triển khai dự án, với vai trò chủ đầu tư Dự án thành phần 3, ACV đã tích cực phối hợp các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ thi công và đẩy nhanh công tác thanh toán, bảo đảm nguồn lực cho các nhà thầu.

Thời điểm đầu tháng 10, tổng giá trị sản lượng thực hiện Dự án thành phần 3 đạt gần 74 nghìn tỷ đồng, tương đương 85,55% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, tổng giá trị giải ngân đạt khoảng 47.055 tỷ đồng, tương đương 54,49%.

Trong khoảng 5 tháng, ACV đã thực hiện 7 đợt thanh toán với tổng giá trị khoảng 6.300 tỷ đồng cho các hạng mục trên công trường. ACV đã chuẩn bị đủ nguồn kinh phí để tiếp tục thanh toán các khối lượng đủ điều kiện, đồng thời rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ đối với vật tư, thiết bị đã tập kết tại công trường nhằm bảo đảm dòng tiền và duy trì tiến độ thi công.

Đường kết nối trực tiếp nhà ga hành khách đang dần hoàn thiện. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Đối với các gói thầu chậm tiến độ, ACV phối hợp Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành và các đơn vị liên quan rà soát từng hạng mục, điều chỉnh phạm vi công việc và chuyển giao một số phần việc cho nhà thầu khác có đủ năng lực triển khai.

Song song đó, ACV tăng cường kiểm soát tiến độ, phối hợp các nhà thầu trong công tác nghiệm thu kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ và thủ tục cấp phép, bảo đảm các hạng mục đưa vào khai thác đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn và chất lượng.

Nỗ lực hoàn thiện các hạng mục để khai thác

Theo ACV, các công trình thuộc Dự án thành phần 3, nhóm công trình thiết yếu phục vụ khai thác sân bay Long Thành đã đạt hơn 86% khối lượng xây dựng theo giá trị hợp đồng. Trong tổng số 16 gói thầu chính, đã có 4 gói hoàn thành, 12 gói còn lại đang được các nhà thầu tập trung triển khai với mục tiêu đáp ứng tiến độ đưa sân bay vào khai thác thương mại.

Những hạng mục cuối cùng bên trong nhà ga hành khách đang được khẩn trương thi công. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Đối với một số hạng mục có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp như hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe, chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan rà soát từng hạng mục, điều chỉnh phạm vi công việc và chuyển giao một số phần việc cho nhà thầu khác có đủ năng lực triển khai.

Cùng với đó, ACV tăng cường kiểm soát tiến độ, phối hợp các nhà thầu trong công tác nghiệm thu kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ và thủ tục cấp phép, bảo đảm các hạng mục đưa vào khai thác đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn và chất lượng.

Đối với gói thầu 5.10 nhà ga hành khách, liên danh nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục lắp đặt còn lại, kiểm tra và chạy thử các thiết bị quan trọng đã đưa về công trường. Theo đại diện liên danh Vietur, hiện các thành viên liên danh đang tập trung nhân lực hoàn thành các hạng mục còn lại của gói thầu. Liên danh Vietur cũng cam kết đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án vào khai thác trong tháng 12 tới như mục tiêu đề ra.

Nhân viên kỹ thuật lắp đặt hệ thống máy soi chiếu hành lý 3D hiện đại tại nhà ga sân bay Long Thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Với gói thầu 4.8, hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, liên danh nhà thầu đã huy động hơn 2.000 nhân sự cùng 186 thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đại diện Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, đơn vị đứng đầu liên danh thi công gói thầu 4.8 cho biết: Liên danh nhà thầu kiến nghị thành phố Đồng Nai chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất đá tăng thời gian hoạt động để đáp ứng nguồn cung đá xây dựng phục vụ thi công.

Về phần mình, liên danh nhà thầu đang chủ động tìm kiếm, điều phối nguồn cung từ nhiều thị trường, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan để bảo đảm vật liệu phục vụ thi công gói thầu.

Trong khi đó, ở gói thầu 11.5 - nhà để xe, liên danh nhà đang tập trung nguồn lực, điều chỉnh phương án thi công nhằm bảo đảm một phần công trình có thể đưa vào khai thác đồng bộ với nhà ga hành khách.

Dù tiến độ chưa đáp ứng kế hoạch hợp đồng do phát sinh thay đổi thiết kế tại khối trung tâm, liên danh nhà thầu đã phối hợp chủ đầu tư xây dựng phương án ưu tiên hoàn thiện một cánh nhà để xe trước ngày 30/11, đáp ứng khoảng 50% công suất khai thác trong giai đoạn đầu.

Các nhà thầu tìm giải pháp bảo đảm đủ vật liệu xây dựng, nhất là nhựa đường để hoàn thành các gói thầu hệ thống giao thông nội cảng. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Trong quá trình triển khai, khó khăn lớn nhất của liên danh là huy động lực lượng lao động trực tiếp. Hiện công trường gói thầu này duy trì gần 1.000 công nhân, trong khi để đạt được lực lượng này, nhà thầu đã phải huy động hơn 4.000 công nhân qua nhiều đợt.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thi công cao điểm khoảng 1.800 công nhân, liên danh đã ký hợp đồng với các nhà thầu phụ và tổ đội thi công, chuẩn bị phương án bổ sung thêm khoảng 700 lao động trong thời gian tới.

Bên cạnh việc tăng cường nhân lực, liên danh khẳng định đã chủ động bảo đảm các nguồn lực khác phục vụ thi công, từ đội ngũ cán bộ quản lý, máy móc, thiết bị đến vật tư và tài chính.

Công tác đặt hàng vật tư, thiết bị được duy trì, các nhà thầu phụ được thanh toán đầy đủ nhằm bảo đảm hoạt động thi công liên tục.

Với các giải pháp trên, liên danh nhà thầu cam kết tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các hạng mục thuộc phạm vi đảm nhận theo kế hoạch, đồng bộ với tiến độ đưa sân bay Long Thành vào khai thác.

Lắp đặt thiết bị bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Theo ACV hiện nay, trọng tâm của dự án sân bay Long Thành không chỉ là hoàn thành các hạng mục xây dựng mà đã chuyển sang giai đoạn chuẩn bị toàn diện cho hoạt động khai thác.

Công tác nghiệm thu, cấp phép, vận hành thử, đào tạo và bố trí nguồn nhân lực, phối hợp khai thác với các hãng hàng không cũng như hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối đang được triển khai đồng bộ. Qua đó, từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết để sân bay Long Thành sẵn sàng đi vào khai thác thương mại kể từ 0 giờ ngày 24/12/2026 theo dự kiến.

Sân bay Long Thành xây dựng với diện tích 5.000ha tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỷ USD, chia thành ba giai đoạn.

Sân bay Long Thành được xây dựng tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai với quy mô 5.000ha. (Ảnh: TUẤN KHẢI)

Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỷ USD, với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Sau gần 6 năm kể từ ngày khởi công, dự kiến sân bay Long Thành sẽ hoàn thành cuối năm 2026.

Khi hoàn thiện toàn bộ các giai đoạn, sân bay đạt công suất lên tới 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, hướng tới vị thế trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu Đông Nam Á.

Sân bay sở hữu đường băng dài 4.000m, đủ năng lực tiếp nhận các dòng máy bay chở khách và hàng hóa lớn nhất thế giới hiện nay như Airbus A380 hay Boeing 747-8.

Sân bay Long Thành là dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Không chỉ đóng vai trò là cửa ngõ hàng không quốc tế mới của khu vực phía nam, sân bay này còn sở hữu nhiều điểm đặc biệt và hấp dẫn.