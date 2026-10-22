Tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa các nhà máy xử lý rác vào vận hành

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (đội mũ, ở giữa) nghe các đơn vị liên quan báo cáo về Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH

Tham dự đoàn khảo sát có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn cùng đại diện các sở, ngành, địa phương.

Tại xã Đại Lộc, đoàn đến khảo sát thực tế tại Khu xử lý rác thải Đại Hiệp; Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam do Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO làm chủ đầu tư.

Tại phường Hội An Tây, đoàn khảo sát Nhà máy Xử lý rác thải Hội An do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 579 làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam được khởi công xây dựng tháng 5/2021 và bắt đầu tiếp nhận, xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ tháng 7/2022.

Đến tháng 9/2025, nhà máy dừng tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt.

Khu xử lý rác thải Đại Hiệp. Ảnh: VINH ANH

Tháng 6/2026, công ty triển khai hoạt động xử lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm RDF từ lượng nguyên liệu tồn đọng sau khi được UBND thành phố và các cơ quan chức năng cho phép.

Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO đang phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch và các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường. Công ty hoàn thiện các thủ tục liên quan, dự kiến đưa nhà máy vào vận hành chính thức từ tháng 2/2027.

Để đẩy nhanh tiến độ, công ty đề nghị Ban Đô thị HĐND thành phố kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp giải quyết các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và môi trường theo thẩm quyền; đồng thời hướng dẫn, làm rõ các yêu cầu về kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành công trình và điều kiện cần đáp ứng trước khi nhà máy được tiếp nhận, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trở lại.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (hàng đầu, bên trái) khảo sát thực tế tại Nhà máy Xử lý rác thải Hội An. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đề nghị Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO hoàn thiện lại báo cáo gửi Ban Đô thị, trong đó cần làm rõ các kiến nghị liên quan đến thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và môi trường; các khoản công nợ chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt còn tồn đọng; bố trí quỹ đất tập kết tro xỉ lò đốt…

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Khu xử lý rác thải Đại Hiệp nằm trên địa bàn xã Đại Lộc có tổng diện tích 7,83 ha, được đầu tư xây dựng từ năm 2005.

Tháng 6/2022, khu xử lý rác ngừng tiếp nhận rác, đóng cửa tạm thời; đến tháng 11/2025 hoạt động trở lại, hiện đang tiếp nhận rác trên địa bàn huyện Đại Lộc cũ khoảng 50 - 65 tấn/ngày.

Nhà máy Xử lý rác thải Hội An chưa thể vận hành do vướng phê duyệt đơn giá và hợp đồng xử lý rác. Ảnh: VINH ANH

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo Khu xử lý rác thải Đại Hiệp (giai đoạn 2) trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Tại phường Hội An Tây, theo báo cáo của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 579, Nhà máy Xử lý rác thải Hội An được chấp thuận đầu tư năm 2020. Đến nay, toàn bộ dự án đã được đầu tư hoàn thành, đồng bộ và sẵn sàng hoạt động.

Để sớm vận hành nhà máy, công ty mong muốn được phê duyệt đơn giá tạm trong khi chờ thành phố ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tối đa; đồng thời xem xét cho công ty được thuê thêm phần diện tích đất tiếp giáp của nhà máy (khu vực dự án đốt rác cũ) để có thêm không gian thực hiện các hạng mục liên quan.

Qua nghe ý kiến từ đại diện các doanh nghiệp, địa phương và ngành chuyên môn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đề nghị Ban Đô thị tiếp thu đầy đủ các đề xuất, kiến nghị.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, Ban Đô thị cần bổ sung vào báo cáo giám sát, đánh giá đầy đủ thực trạng và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhằm sớm đưa các nhà máy xử lý rác vào vận hành, góp phần giảm áp lực thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố.