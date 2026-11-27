Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cùng lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành liên quan tiếp và làm việc với đoàn.

Tháo gỡ điểm nghẽn về năng lượng, công nghiệp và logistics

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong phát triển công nghiệp, thương mại và năng lượng, logistics; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn một số khó khăn cần tháo gỡ. Giá trị gia tăng nội địa trong sản xuất công nghiệp còn thấp; năng lực cạnh tranh, khả năng liên kết với doanh nghiệp FDI và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế. Nhu cầu điện tăng nhanh, trong khi một số dự án năng lượng vướng mắc về đấu nối, cơ chế giá và tiêu chuẩn kỹ thuật. Nguồn vật liệu xây dựng chưa đáp ứng yêu cầu; đến năm 2030, nhu cầu cát ước trên 50 triệu m³, đá khoảng 150 triệu m³, trong khi một số mỏ đã cấp phép chưa thể khai thác do vướng thủ tục đất đai, nghĩa vụ tài chính và giải phóng mặt bằng…

Trước thực tế đó, thành phố kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển đồng bộ các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, thương mại và logistics. Trong lĩnh vực năng lượng, thành phố đề nghị xem xét điều chỉnh phương án đấu nối Dự án Nhà máy điện gió Yên Dũng công suất 150 MW; bổ sung các dự án nguồn điện, hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS), điện mặt trời vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện trọng điểm.

Thành phố cũng kiến nghị sớm ban hành hướng dẫn phát triển công nghiệp hỗ trợ; hoàn thiện quy định quản lý khu, cụm công nghiệp; tháo gỡ vướng mắc để đưa các mỏ đã cấp phép vào khai thác, bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm. Về logistics, thành phố đề xuất phát triển hạ tầng cấp vùng, nghiên cứu nâng tầm Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang thành đầu mối logistics trọng điểm quốc gia tại phía Bắc, kết nối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; đồng thời hoàn thiện cơ chế chia sẻ dữ liệu xuất nhập khẩu, thương mại điện tử và tăng cường phối hợp quản lý thị trường, kiểm soát hàng giả, hàng nhập lậu, gian lận thương mại trên môi trường số.

Phối hợp xử lý kiến nghị, hỗ trợ Bắc Ninh phát triển

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam nêu giải pháp thực hiện các dự án điện.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của thành phố, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ tăng cường phối hợp với địa phương, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Trong bối cảnh chính sách, pháp luật thay đổi nhanh, công tác hướng dẫn thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước cần được chú trọng, bảo đảm rõ ràng, cụ thể, thống nhất để địa phương và doanh nghiệp thuận lợi triển khai. Những vướng mắc do cách hiểu, cách áp dụng quy định cần được kịp thời trao đổi, tháo gỡ, tránh để tồn đọng kéo dài. Bộ trưởng đề nghị thành phố Bắc Ninh phối hợp với Bộ ngay trong tuần đầu tháng 12 thiết lập cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng.

Đối với phát triển công nghiệp, Bộ trưởng đề nghị thành phố chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao giá trị gia tăng và tỷ lệ nội địa hóa. Bắc Ninh cần có giải pháp cụ thể phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp trong nước, tăng cường liên kết với các tập đoàn FDI lớn, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, cần định hướng thu hút đầu tư vào các khâu có giá trị cao như thiết kế, nghiên cứu và phát triển, sản xuất các công đoạn cốt lõi; gắn thu hút đầu tư công nghệ cao với phát triển công nghiệp hỗ trợ và chủ động nguồn cung vật liệu đầu vào. Bộ trưởng giao Cục Công nghiệp phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai các nhiệm vụ này.

Về năng lượng, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm nguồn điện phải đi trước một bước, đáp ứng nhu cầu phát triển của trung tâm công nghiệp công nghệ cao như Bắc Ninh. Thành phố cần rà soát nhu cầu phụ tải, khả năng tự cân đối nguồn điện đến năm 2030, xác định rõ phần công suất cần bổ sung từ hệ thống điện quốc gia; đồng thời chủ động chuẩn bị hạ tầng, phương án đấu nối để tiếp nhận nguồn điện từ các khu vực khác. Bộ trưởng đề nghị địa phương rà soát, đôn đốc tiến độ các dự án nguồn điện, đặc biệt là các dự án điện nền, tạo điều kiện tích hợp năng lượng tái tạo. Cục Điện lực được giao phối hợp với thành phố và các đơn vị liên quan rà soát tiến độ từng công trình, chuẩn bị phương án bảo đảm cung ứng điện trong mùa nắng nóng năm 2027, kể cả đối với các dự án lưới điện trọng điểm, cấp bách.

Quang cảnh hội nghị.

Trong lĩnh vực thương mại, Bộ trưởng đề nghị Bắc Ninh phát huy lợi thế là trung tâm sản xuất, xuất nhập khẩu lớn; mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, phát triển logistics gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Các đơn vị thuộc Bộ cần hỗ trợ địa phương xúc tiến thương mại, kết nối nhà phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và chủ động ứng phó với những thay đổi trong chính sách thuế, thương mại của các thị trường xuất khẩu.

Đối với các kiến nghị cụ thể của thành phố, Bộ trưởng giao các cục, vụ thuộc Bộ rà soát, phân nhóm và xử lý theo thẩm quyền. Những vướng mắc cấp bách liên quan đến đấu nối, hạ tầng năng lượng cần tập trung giải quyết, hoàn thành trước ngày 10/12. Các nội dung về công nghiệp hỗ trợ, quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khoáng sản được giao các đơn vị chuyên môn phối hợp với địa phương nghiên cứu, hướng dẫn. Những kiến nghị còn lại phải được các đơn vị trả lời, xử lý trước ngày 15/12. Bộ trưởng yêu cầu Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện, bảo đảm các kiến nghị của thành phố được giải quyết cụ thể, có thời hạn, không để kéo dài.

Thay mặt Thành ủy, UBND và các cơ quan thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và đoàn công tác đã dành thời gian làm việc, giải đáp những vấn đề quan trọng của địa phương. Đồng chí khẳng định sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Công Thương, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Bắc Ninh; đồng thời mong muốn hai bên duy trì đầu mối trao đổi trực tiếp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả phối hợp và tiếp tục hỗ trợ thành phố trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND thành phố, năm 2026, kinh tế Bắc Ninh duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP cả năm ước tăng 12,5%; trong đó, công nghiệp tăng 14,44%, dịch vụ tăng 8,8%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 20,9%; giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành đạt hơn 3,23 triệu tỷ đồng, tăng 30,3% so với năm 2025. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm khoảng 99% giá trị sản xuất công nghiệp; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học là động lực tăng trưởng quan trọng.

Thành phố hiện có 42 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 12.425 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 51,72%; 69 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 75,5%. Các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi số, cải tiến sản xuất và xây dựng nhà máy thông minh tiếp tục được triển khai, trong đó có 9 doanh nghiệp được tư vấn phát triển nhà máy thông minh.

Hoạt động thương mại duy trì tăng trưởng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 230.000 tỷ đồng, tăng 12,2%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 259,23 tỷ USD, tăng 43,2% so với năm trước; trong đó, xuất khẩu đạt 129,97 tỷ USD, nhập khẩu đạt 129,26 tỷ USD. Sở Công Thương đã tiếp nhận, xử lý và cấp hơn 25.000 giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do.

Đối với lĩnh vực năng lượng, nhu cầu sử dụng điện tăng bình quân khoảng 10% mỗi năm. Điện thương phẩm năm 2026 dự kiến đạt 18,69 tỷ kWh; công suất phụ tải cực đại ước khoảng 3.229 MW. Thành phố đang triển khai 50 dự án lưới điện với tổng mức đầu tư khoảng 13.125 tỷ đồng; đồng thời phát triển điện mặt trời mái nhà với hơn 2.600 hệ thống, tổng công suất khoảng 382 MW.