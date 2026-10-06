Tháo gỡ vướng mắc nâng chất lượng giáo dục trong mô hình mới

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Bắc Ninh phát biểu tại hội nghị.

Tăng cường quản trị trường học

Ngày 6/10, Đoàn công tác của Sở GD&ĐT thành phố Bắc Ninh làm việc với UBND phường Hạp Lĩnh về tình hình tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp; công tác bố trí đội ngũ và triển khai nhiệm vụ năm học 2026–2027.

Đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Ngọc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Bắc Ninh làm trưởng đoàn, cùng đại diện Sở Nội vụ và các thành viên theo Công văn số 2929. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Cương Nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hạp Lĩnh; bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường; lãnh đạo phòng Văn hóa – Xã hội, cán bộ phụ trách lĩnh vực giáo dục cùng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND phường Hạp Lĩnh, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, mạng lưới giáo dục công lập trên địa bàn được tổ chức lại từ 5 cơ sở thành 3 trường, gồm 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS. Mỗi cấp học có 1 trường chính và 1 phân hiệu.

Đại diện phường Hạp Lĩnh thông tin về cơ sở giáo dục sau sắp xếp với đoàn công tác.

Toàn phường hiện có 119 lớp với 4.117 học sinh. Trong đó, cấp mầm non có 36 lớp với 887 trẻ; tiểu học 47 lớp với 1.676 học sinh; THCS 36 lớp với 1.554 học sinh. Khoảng cách giữa trường chính và phân hiệu khoảng 3 km.

Trong điều kiện địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân cư cơ học tăng và quy mô trường lớp lớn, mô hình trường chính - phân hiệu đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý, điều hành, bố trí đội ngũ và bảo đảm các điều kiện dạy học.

Năm học 2026–2027, các cơ sở giáo dục trên địa bàn có 9 cán bộ quản lý, 212 chỉ tiêu giáo viên được giao, hiện có 209 giáo viên và 12 nhân viên. Để đáp ứng yêu cầu trước mắt, các trường đã ký hợp đồng 10 giáo viên và 1 nhân viên hành chính.

Riêng cấp THCS còn thiếu 3 vị trí, gồm 2 giáo viên và 1 nhân viên hành chính. Phường kiến nghị tuyển bổ sung 2 giáo viên THCS, tiếp nhận 1 nhân viên hành chính không qua thi tuyển, đồng thời bổ sung biên chế và nhân viên y tế học đường.

Về cơ sở vật chất, 3 trường hiện có 119 phòng học, 19 phòng bộ môn và 27 phòng chức năng. Tuy nhiên, một số hạng mục còn thấm dột, xuống cấp. Các nhà trường có nhu cầu bổ sung phòng bộ môn, phòng chức năng, máy tính và thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời đầu tư điều kiện phục vụ giáo dục STEM/STEAM.

Cùng với củng cố các điều kiện dạy học, phường Hạp Lĩnh đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và triển khai STEM/STEAM trong các nhà trường. UBND phường đã ban hành 6 văn bản chỉ đạo; các cơ sở giáo dục rà soát điều kiện thực tế và đề nghị Sở GD&ĐT thành phố Bắc Ninh lựa chọn cả 3 cơ sở tham gia thí điểm STEM/STEAM trong năm học 2026 - 2027.

Đối với tổ chức bán trú, 887/887 trẻ mầm non được tổ chức ăn bán trú, đạt 100%, với hệ thống bếp một chiều. Tại cấp tiểu học, có 886 học sinh có nhu cầu nhưng chưa tổ chức bán trú, đang chờ hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Về sách giáo khoa, các nhà trường chủ động điều chuyển sách giữa các lớp, đồng thời khai thác sách giáo khoa điện tử miễn phí của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, bảo đảm không để học sinh phải mua sách ngoài.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi những vấn đề đặt ra trong quá trình vận hành mô hình trường chính, phân hiệu, nhất là bố trí đội ngũ, cơ sở vật chất, tổ chức bán trú, sách giáo khoa, quản lý tài sản, chuyển đổi số, STEM/STEAM và y tế học đường.

Gắn quản trị với chất lượng giáo dục

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Ngọc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Bắc Ninh đánh giá cao sự quan tâm, sát sao của UBND phường Hạp Lĩnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động giáo dục sau sắp xếp.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị phường và các cơ sở giáo dục tiếp tục rà soát những vấn đề còn tồn tại, nhất là sách giáo khoa, tổ chức bán trú, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các điều kiện bảo đảm hoạt động của nhà trường.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng với đó, địa phương cần rà soát toàn bộ các hạng mục cơ sở vật chất xuống cấp, xây dựng phương án sửa chữa, đầu tư trang thiết bị dạy học; hoàn thiện hồ sơ bàn giao tài sản; bảo đảm điều kiện tổ chức ăn bán trú và triển khai dạy học STEM/STEAM.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý các nhà trường đẩy mạnh số hóa hồ sơ, cập nhật học bạ số; tăng cường công tác quản trị trường học, thực hiện nghiêm các khoản thu đầu năm, bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Đối với mô hình tổ chức mới, các cơ sở giáo dục cần chủ động rà soát những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành, nâng cao trách nhiệm quản trị nhà trường, kịp thời xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền và phối hợp với cơ quan quản lý để tháo gỡ khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Cương Nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hạp Lĩnh cho rằng quá trình tổ chức, vận hành hệ thống giáo dục sau sắp xếp cần được đặt trong điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Đối với Hạp Lĩnh, quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống trường lớp được tổ chức theo mô hình trường chính và phân hiệu là những yếu tố cần tính đến trong bố trí đội ngũ, tổ chức hoạt động giáo dục và bảo đảm điều kiện học tập của học sinh.

Ông Nguyễn Cương Nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hạp Lĩnh phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND phường Hạp Lĩnh đề nghị Sở GD&ĐT thành phố Bắc Ninh tiếp tục hướng dẫn địa phương và các nhà trường tháo gỡ những nội dung còn vướng, nhất là về chuyên môn, biên chế giáo dục và tổ chức bán trú.

Trong đó, phường đề nghị có hướng dẫn cụ thể về quy trình đấu thầu tổ chức ăn bán trú, cơ chế chi trả kinh phí cho người quản lý bán trú, tạo cơ sở để địa phương và các nhà trường chủ động triển khai, đáp ứng nhu cầu của học sinh và phụ huynh.

Phường Hạp Lĩnh sẽ tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục, chỉ đạo các nhà trường rà soát những vấn đề phát sinh, chủ động khắc phục trong phạm vi thẩm quyền; tập trung ổn định tổ chức, bảo đảm các điều kiện thiết yếu để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Việc kịp thời nhận diện và tháo gỡ những khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất và chuyên môn được xác định là điều kiện quan trọng để mô hình trường chính, phân hiệu vận hành hiệu quả. Qua đó, công tác quản trị từng bước đi vào nền nếp, tạo điều kiện để các nhà trường đổi mới dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục thực chất.