Tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên khoáng sản

Sáng 9/10, tại Thái Nguyên, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến Luật Địa chất và Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Phương, Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhấn mạnh những đổi mới trong chính sách quản lý tài nguyên khoáng sản nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã tập trung giới thiệu những quy định mới của Luật Địa chất và khoáng sản cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đáng chú ý, từ tháng 7/2025 đến tháng 9/2026, hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này liên tục được cập nhật. Riêng ngày 15/9/2026, Bộ Công Thương đã ban hành 10 thông tư nhằm cụ thể hóa các quy định, tạo cơ sở triển khai thống nhất trong thực tiễn.