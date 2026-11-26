Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Đánh giá tại Hội nghị cho thấy, việc phân cấp, phân quyền đã tạo điều kiện để cấp xã chủ động hơn trong giải quyết công việc tại địa phương.

Về quản lý nhà nước, cấp xã đã tiếp nhận 966 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền từ Trung ương và 100 nhiệm vụ do tỉnh phân cấp, ủy quyền. Việc tiếp nhận và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cơ bản bảo đảm hoạt động liên tục, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Ở khối Đảng, các cấp ủy tập trung kiện toàn tổ chức, thực hiện các khâu công tác cán bộ, quản lý tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền.

HĐND các xã, phường duy trì tổ chức các kỳ họp, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Lãnh đạo các sở phát biểu.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phân cấp, phân quyền. Đồng thời đề xuất giải pháp liên quan đến cơ chế phối hợp, phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ giữa các khối; hoàn thiện khung vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, định mức và cơ cấu biên chế phù hợp với đặc thù từng địa phương.

Các đại biểu kiến nghị bổ sung nhân lực cho những lĩnh vực còn thiếu và bố trí, phân bổ kinh phí tương ứng với các nhiệm vụ mới được phân cấp, phân quyền.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, yêu cầu tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền và cơ chế phối hợp; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí yêu cầu nâng cao chất lượng quyết định, thẩm tra và giám sát của HĐND, tập trung vào các lĩnh vực ngân sách, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia và những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã.

Cùng với đó, các địa phương cần tháo gỡ vướng mắc trong quản lý nhà nước, bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Các sở, ngành cần bố trí đầu mối hỗ trợ cấp xã, cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn khi cần thiết, nhất là đối với những nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn, kỹ thuật sâu.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ và giải quyết kiến nghị. Qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện phân cấp, phân quyền, đáp ứng yêu cầu điều hành, thực hiện các nhiệm vụ chính trị.