Tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở

* Đoàn giám sát do đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo xã Tam Giang.

Đoàn tập trung giám sát các nội dung: việc kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, thực hiện phân cấp, phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số, quản lý tài sản công…

Đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo xã Tam Giang.

Xã Tam Giang được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ 3 xã Hiệp Tùng, Tam Giang và Tam Giang Đông; có diện tích 205 km², với 20 ấp.

Sau sắp xếp, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của xã đạt nhiều kết quả tích cực, với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,93% và xử lý đúng hạn đạt 99,88%.

Bí thư Đảng uỷ xã Tam Giang Lâm Anh Đức giải trình các nội dung với Đoàn giám sát.

Quản lý tài chính - ngân sách và tài sản công được thực hiện công khai, minh bạch. Trong đó, 29 cơ sở nhà, đất sau sắp xếp được quản lý chặt chẽ; 9 cơ sở dôi dư đã có phương án xử lý, điều chuyển, không xảy ra lấn chiếm, tranh chấp.

Công tác tiếp công dân được duy trì nghiêm túc, kịp thời giải quyết các kiến nghị của Nhân dân, không để phát sinh điểm nóng.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Trần Văn Hoà phát biểu về những khó khăn của địa phương.

Đoàn giám sát ghi nhận những khó khăn của xã Tam Giang: Đặc thù địa bàn diện tích rộng, giao thông sông nước chia cắt, ảnh hưởng đến công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; khối lượng công việc lớn, bao quát nhiều lĩnh vực trong khi biên chế chưa đáp ứng; công chức phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ do các sở, ngành giao, dẫn đến quá tải, ảnh hưởng tiến độ giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, hạ tầng chỉ đáp ứng mức cơ bản; xã còn thiếu trụ sở, trang thiết bị, chủ yếu cải tạo tạm thời để sử dụng.

Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tiến

đóng góp ý kiến tại buổi giám sát.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung biểu dương cấp uỷ, chính quyền xã đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, chủ động, năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị địa phương quyết liệt đôn đốc thi công các công trình giao thông, thuỷ lợi, quyết tâm giải ngân đạt tối thiểu 75% kế hoạch vốn vào tháng 9 và đạt 100% vào cuối năm 2026. Bên cạnh đó, đổi mới phương thức phục vụ Nhân dân, chuyển từ làm thay sang hướng dẫn kỹ năng số; duy trì các tổ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lưu động đến tận các ấp xa trung tâm để hỗ trợ người dân điều chỉnh giấy tờ sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung lưu ý địa phương siết chặt kỷ cương công vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”; nâng cao chất lượng giám sát của HĐND xã đối với các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất bãi bồi, đất lâm nghiệp, tài sản công dôi dư và giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân.

* Đoàn giám sát do đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn làm việc với UBND xã Vĩnh Thanh.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Thanh Ngô Nguyên Phong khẳng định quyết tâm phát huy nền tảng của xã nông thôn mới kiểu mẫu duy nhất của tỉnh, tạo động lực phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh Huỳnh Hữu Tính cho biết, bộ máy chính quyền địa phương cơ bản được kiện toàn và vận hành ổn định. Công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Điểm sáng nổi bật là hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, với tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 99,66%, hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 98%; tỷ lệ số hoá kết quả và thanh toán trực tuyến đều đạt 100%.

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh Huỳnh Hữu Tính báo cáo kết quả hoạt động qua hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo xã thẳng thắn nhìn nhận, chính quyền cơ sở đang đối mặt với nhiều áp lực: Sau sáp nhập, khối lượng công việc gia tăng, trong khi hạ tầng công nghệ thông tin và trang thiết bị làm việc chưa đồng bộ; hệ thống dữ liệu liên thông giữa các ngành đôi lúc bị gián đoạn, gây trễ hạn cục bộ; địa phương chưa thể bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ làm việc xa nhà.

Địa phương kiến nghị tỉnh xem xét điều chỉnh lộ trình tinh giản biên chế phù hợp với thực tế; có phương án xử lý các trụ sở nhà văn hoá ấp dôi dư; ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ cấp xã; tháo gỡ bất cập khi phải thực hiện song song việc ký số và ký giấy.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Vũ Hồng Như Yến đề nghị địa phương cung cấp cụ thể những nguồn ngân sách chưa được phân bổ để HĐND tỉnh có cơ sở tổng hợp, làm việc với UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát trao đổi, làm rõ các quy định về vị trí việc làm, phân bổ ngân sách, chính sách cán bộ; đồng thời định hướng địa phương chủ động quy hoạch, khai thác hiệu quả quỹ đất sẵn có.

Đồng chí Bùi Tấn Bảy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị địa phương khẩn trương sắp xếp, bố trí số lượng biên chế phù hợp với quy định, bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy, Trưởng đoàn giám sát, đánh giá cao tinh thần chủ động và kết quả đạt được của xã Vĩnh Thanh, đặc biệt trong công tác cải cách hành chính.

Chia sẻ với những áp lực của chính quyền cơ sở, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn thời gian tới, địa phương tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, xây dựng chính quyền thực sự gần dân, sát dân; cán bộ phải chủ động sắp xếp thời gian đi cơ sở. Đồng thời, phải phát huy mạnh mẽ vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, nâng cao kỹ năng cho người dân vì đây là nền tảng phát triển lâu dài.

Trưởng đoàn giám sát đề nghị địa phương rà soát, cụ thể hoá các kiến nghị về biên chế, kinh phí, trang thiết bị và xử lý tài sản công dôi dư; giao các Ban HĐND tỉnh tổng hợp, kiến nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan sớm có giải pháp tháo gỡ triệt để, tạo điều kiện cho chính quyền cơ sở vận hành hiệu quả./.