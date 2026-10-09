Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng tại hàng loạt dự án truyền tải điện

Lực lượng truyền tải điện thực hành hoạt động rửa sứ (ảnh minh họa).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm vừa chủ trì cuộc họp với Sở Công Thương, ngành Điện và các địa phương để rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn tại các dự án điện trên địa bàn

Đối với đường dây 500 kV Đức Hòa - Chơn Thành, toàn bộ 49/49 vị trí móng trụ đã được bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, phần hành lang an toàn còn 44 trường hợp chưa nhận tiền, trong đó 20 trường hợp vắng chủ. Ngoài ra, 118 hộ có nhà, vật kiến trúc trong hành lang an toàn chưa tháo dỡ, di dời theo quy định

Tại dự án Trạm 220 kV Gò Công và đường dây đấu nối Gò Công - Cần Đước, công tác kiểm đếm đã hoàn thành đối với 574/574 hộ; phương án bồi thường đã được phê duyệt cho toàn bộ số hộ bị ảnh hưởng. Đến nay, 55/55 vị trí trụ đã được chi trả và bàn giao mặt bằng, song vẫn còn một số trường hợp chưa thống nhất nhận tiền đối với phần móng trụ và hành lang an toàn

Trong nhóm dự án 110 kV, đường dây An Thạnh - Thạnh Hóa mới bàn giao 106/127 vị trí móng trụ, còn 21 vị trí chưa bàn giao. Tuyến cải tạo đường dây Trảng Bàng - Củ Chi còn 2 vị trí vướng mặt bằng.

Một số dự án trạm biến áp 110 kV khác đang tiếp tục thực hiện kiểm đếm, xác định giá đất cụ thể, lập phương án bồi thường và vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Liêm yêu cầu các địa phương phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và chủ đầu tư xử lý từng trường hợp còn vướng; những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu đặc biệt bám sát tiến độ đối với những công trình có yêu cầu đóng điện trong năm 2026, không để khó khăn kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.