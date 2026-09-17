Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, tái định cư tại các khu công nghiệp Yên Bình

Quang cảnh Hội nghị.

Tiến độ giải phóng mặt bằng chưa đồng bộ, nguồn vốn tái định cư còn thiếu là những vấn đề được tỉnh chỉ đạo cần tập trung tháo gỡ đối với cả 3 KCN.

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh, đến ngày 10/9/2026, KCN Yên Bình 2 có quy mô 299,07ha, đã kiểm đếm 286,65ha, phê duyệt phương án bồi thường 165,25ha. KCN Yên Bình 3 có quy mô 295,34ha, kiểm đếm 268,46ha, phê duyệt phương án 112,17ha. Khu công nghệ số tập trung Yên Bình có diện tích quy hoạch 197,6ha, kiểm đếm 91,56ha, phê duyệt phương án 74,76ha.

Các đại biểu thảo luận tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đơn vị, địa phương tập trung làm rõ tiến độ kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, chi trả, bàn giao mặt bằng; rà soát quỹ đất, tiến độ thực hiện các khu tái định cư.

Trung tâm Phát triển quỹ đất và các địa phương được yêu cầu phối hợp chặt chẽ hơn trong từng khâu, bảo đảm số liệu thống nhất và xác định rõ khu vực có thể bàn giao mặt bằng theo từng giai đoạn.

Các chủ đầu tư hạ tầng cũng làm rõ khả năng bố trí nguồn lực, tiếp nhận mặt bằng và tổ chức thi công sau khi được bàn giao.

Vướng mắc lớn hiện nay là nguồn vốn cho các khu tái định cư. Tổng nhu cầu vốn còn thiếu của 9 khu là hơn 3.907 tỷ đồng, riêng năm 2026 khoảng 991 tỷ đồng. Trong đó, hai khu tái định cư Vạn Xuân số 1 và số 2 mới được bố trí 1,5 tỷ đồng, trong khi nhu cầu vốn năm 2026 khoảng 501 tỷ đồng. Điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch lựa chọn nhà thầu, khởi công trong tháng 12/2026.

Tại buổi làm việc, các nhà đầu tư đã có cam kết cụ thể về mức vốn và thời điểm tham gia của từng nhà đầu tư. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng kiến nghị tỉnh cần có những cơ chế, chính sách phù hợp khi đến giai đoạn quyết toán tài chính.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hậu yêu cầu các cơ quan, địa phương và chủ đầu tư rà soát toàn bộ tiến độ theo từng dự án, từng khu vực; xác định rõ phần việc, thời hạn và trách nhiệm của từng đơn vị. Công tác giải phóng mặt bằng phải được tổ chức theo hướng cuốn chiếu, ưu tiên các khu vực đủ điều kiện để sớm bàn giao cho nhà đầu tư triển khai hạ tầng.

Đồng chí Trần Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn tái định cư; nghiên cứu, thực hiện phương án huy động nguồn lực tự nguyện từ các nhà đầu tư hạ tầng theo đúng quy định. Việc huy động và sử dụng nguồn vốn phải công khai, minh bạch, có cơ sở pháp lý và bảo đảm thuận lợi cho công tác quyết toán sau này.

Đồng chí nhấn mạnh, tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư phải được triển khai đồng bộ với đầu tư hạ tầng. Các đơn vị phải chủ động phối hợp xử lý ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết, bảo đảm tiến độ các dự án.