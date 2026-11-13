Tháo gỡ vướng mắc, kiến tạo không gian phát triển mở rộng cho người dân, doanh nghiệp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gồm 6 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, việc sửa đổi 4 luật lần này tập trung vào 3 mục tiêu bao gồm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ, tháo gỡ thực chất điểm nghẽn cho sản xuất, kinh doanh; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng khẳng định, dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của Quốc hội đã hoàn thành đúng mục tiêu đề ra.

Theo đó, thứ nhất, phân cấp, phân quyền được thực hiện triệt để cho chính quyền địa phương như cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cấp phép xuất nhập khẩu hàng hóa, loại bỏ hoàn toàn cơ chế xin ý kiến chấp thuận của cơ quan trung ương, Chính phủ, các Bộ, ngành quản lý ngành; thực hiện vai trò thống nhất của trung ương thông qua việc ban hành tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ, xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu.

Thứ hai, tinh thần cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được thể hiện bằng kết quả thực chất không gian hoạt động thương mại của người dân, doanh nghiệp được mở rộng; các lĩnh vực độc quyền nhà nước được công khai, minh bạch; các công cụ đảm bảo môi trường cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ về kinh tế số; quyền lợi của người tiêu dùng tiếp tục được quan tâm; nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ nhằm kiến tạo không gian phát triển mở rộng cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ ba, chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ quản lý nhà nước sang quản trị xã hội bằng dữ liệu thông qua việc xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin dữ liệu thông suốt từ trung ương đến địa phương trong các lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Thứ tư, các nội dung về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, quản lý ngoại thương được thể hiện chặt chẽ, minh bạch, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, phù hợp với định hướng xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.