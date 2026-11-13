Tháo gỡ vướng mắc, khai thác hiệu quả nhà, đất dôi dư

Đồng chí Đinh Quang Tuyên cùng Đoàn công tác kiểm tra tại xã Tràng Xá.

Thời gian qua, các xã Tràng Xá, Võ Nhai, Đồng Hỷ đã chủ động rà soát, kiểm kê và xây dựng phương án sử dụng tài sản công. Nhiều trụ sở, điểm trường cũ được đề xuất chuyển đổi công năng phục vụ sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, giáo dục, quốc phòng - an ninh và cung cấp dịch vụ công.

Cụ thể, xã Tràng Xá tiếp nhận tổng số 6 cơ sở nhà, đất dôi dư; đến nay đã hoàn thành bàn giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng.

Xã Võ Nhai có tổng số 19 cơ sở nhà, đất dôi dư. Các cơ sở được phân loại, xây dựng phương án xử lý theo từng nhóm mục đích sử dụng, như: giao cho cơ quan, đơn vị tiếp tục sử dụng; bố trí làm thiết chế văn hóa; giao đơn vị thực hiện khai thác thông qua hình thức cho thuê.

Xã Đồng Hỷ có 2 cơ sở nhà, đất dôi dư. Các cơ sở đều được điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị khác quản lý, khai thác, sử dụng theo quy định.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên cùng Đoàn công tác kiểm tra tại xã Võ Nhai.

Tuy nhiên, các địa phương hiện còn gặp khó khăn như: một số công trình xuống cấp; vướng thủ tục chuyển giao; thiếu kinh phí sửa chữa, cải tạo; thiếu cán bộ chuyên trách quản lý tài sản công...

Qua khảo sát thực tế, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các địa phương sớm tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hồ sơ đối với những tài sản cần điều chỉnh; đẩy nhanh tiến độ xử lý, đưa các cơ sở dôi dư vào khai thác, sử dụng hiệu quả theo quy định.