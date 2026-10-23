Tháo gỡ vướng mắc hạ tầng sạc xe điện tại các chung cư Hà Nội

Sáng 23/10, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với UBND phường Cầu Giấy tổ chức tọa đàm “Chuyển đổi phương tiện xanh: Gỡ nút thắt hạ tầng cho chung cư Hà Nội”.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, nhấn mạnh việc chuyển đổi phương tiện giao thông theo hướng giảm phát thải có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát ô nhiễm không khí và phát triển đô thị bền vững.

Tuy nhiên, tại các khu chung cư, việc bố trí chỗ để xe, điểm sạc và đổi pin, bảo đảm khả năng chịu tải của hệ thống điện, kinh phí đầu tư cũng như phân định trách nhiệm giữa các bên đang đặt ra nhiều thách thức. Theo ông Lợi, ngoài giải pháp kỹ thuật, việc tháo gỡ vướng mắc còn đòi hỏi cơ chế phối hợp, quản lý phù hợp và sự đồng thuận của cư dân.

Nhiều giải pháp về hạ tầng và an toàn điện được đề xuất nhằm gỡ khó cho việc sạc xe điện tại các khu chung cư.

Theo số liệu từ Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có 2.313 vị trí trạm sạc, 10.209 cổng sạc và khoảng 1.650 tủ đổi pin. Tuy nhiên, số lượng hạ tầng trên toàn thành phố chưa cho thấy người dân tại từng khu chung cư có thể tiếp cận điểm sạc thuận tiện đến đâu.

Ông Phạm Xuân Điệp, Trưởng ban quản trị tòa nhà tại Khu đô thị Văn Quán, cho biết số xe máy điện tại tòa nhà đã tăng từ 30 chiếc vào cuối năm 2024 lên hơn 100 chiếc tại thời điểm hiện nay.

Theo ông Điệp, khó khăn lớn nhất là diện tích chỗ đỗ xe hạn chế, khiến tòa nhà khó bố trí khu vực sạc riêng. Ông cho biết, trước khi có hướng dẫn mới, tòa nhà phải chuyển điểm sạc từ tầng hầm lên mặt đất. Tuy nhiên, khu vực này không có mái che, đồng thời phát sinh khó khăn trong việc kiểm soát lượng điện tiêu thụ và người ra vào. Với các chung cư hiện hữu, việc cải tạo cần tính đến thiết kế công trình, khả năng chịu tải của hệ thống điện, yêu cầu phòng cháy, chữa cháy và quyền lợi cư dân để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt chung.

Ông Nguyễn Tuyển, Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), cho biết thành phố đặt mục tiêu chuyển đổi toàn bộ xe buýt sang sử dụng điện vào năm 2030. Theo số liệu được nêu tại tọa đàm, tỷ lệ xe buýt điện hiện vượt 47%, trong khi taxi xanh đạt khoảng 60%.

Đối với chung cư, các yêu cầu đã được cụ thể hóa trong Công điện số 27 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 31 của Bộ Xây dựng. Để các quy định đi vào thực tế, ông Tuyển cho rằng cần sớm có hướng dẫn liên ngành thống nhất. Đây là cơ sở để ban quản trị, đơn vị vận hành phối hợp cùng hãng xe và nhà cung cấp thiết bị triển khai đồng bộ các giải pháp về kỹ thuật điện, phòng cháy chữa cháy và lối thoát nạn phù hợp với từng tòa nhà.