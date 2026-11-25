Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến nay, giá trị khối lượng thực hiện Dự án thành phần 3 đạt 76.953,8 tỷ đồng, tương đương 88,63% giá trị hợp đồng. Giá trị giải ngân đạt 49.507,3 tỷ đồng, tương đương 57% giá trị hợp đồng.

Quang cảnh cuộc họp về Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, ACV đánh giá không thể hoàn thành toàn bộ Dự án thành phần 3 trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng. Một số gói thầu quan trọng như nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe và hệ thống quản lý sân bay dự kiến hoàn thành hoặc hoàn tất chạy thử trong tháng 6-2027.

ACV kiến nghị xem xét phương án tháo gỡ các vướng mắc theo thẩm quyền. Căn cứ tiến độ thực tế của Dự án thành phần 3 và các công trình thuộc Dự án thành phần 4, ACV đề nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng rà soát tổng thể tiến độ các dự án thành phần, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án giai đoạn 1.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có phương án khắc phục triệt để những tồn tại trên nguyên tắc không hợp thức hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới.

Chủ đầu tư, các bộ, ngành, địa phương phải chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phó thủ tướng Thường trực giao ACV chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng Dự án thành phần 3 và các gói thầu với tư cách là chủ đầu tư, đơn vị vận hành, khai thác theo quy định của pháp luật.

ACV chủ động rà soát, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác thanh toán theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, bảo đảm nguồn lực tài chính để các nhà thầu tiếp tục triển khai dự án.

Về tiến độ thực hiện dự án, Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu ACV rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại của Dự án thành phần 3, xác định rõ các mốc hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị, chạy thử, vận hành thử nghiệm và thời điểm có thể đưa dự án vào khai thác.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kết luận cuộc họp.

Trước thực tế dự án không thể hoàn thành trong năm 2026 theo chủ trương được Quốc hội thông qua, ACV phải báo cáo Chính phủ và gửi Bộ Xây dựng trong thời hạn một tuần kể từ cuộc họp. Trước ngày 10-12-2026, Bộ Xây dựng phải báo cáo Chính phủ về tiến độ thực hiện dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

ACV phải yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và nguồn lực tài chính, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân. ACV kiên quyết xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các nhà thầu không thực hiện đúng hợp đồng.

Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu ACV phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng hoàn thành công tác nghiệm thu công trình, kiểm tra, đánh giá điều kiện khai thác và thực hiện các thủ tục cấp phép chuyên ngành hàng không theo quy định. Cảng hàng không chỉ được đưa vào khai thác khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Phó thủ tướng Thường trực đề nghị các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, nỗ lực hoàn thành dự án. Cảng hàng không quốc tế Long Thành khi đưa vào khai thác phải đáp ứng các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp và tuyệt đối an toàn.