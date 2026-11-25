Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu đánh giá thực chất tiến độ dự án, tháo gỡ các vướng mắc đúng quy định, đúng thẩm quyền, bảo đảm tuyệt đối an toàn khi đưa cảng hàng không vào khai thác.

Tiến độ thực hiện và những vướng mắc cần tháo gỡ

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến nay, giá trị khối lượng thực hiện Dự án thành phần 3 đạt 76.953,8 tỷ đồng, tương đương 88,63% giá trị hợp đồng. Giá trị giải ngân đạt 49.507,3 tỷ đồng, tương đương 57% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, ACV đánh giá không thể hoàn thành toàn bộ Dự án thành phần 3 trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng. Một số gói thầu quan trọng như nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe và hệ thống quản lý sân bay dự kiến hoàn thành hoặc hoàn tất chạy thử trong tháng 6/2027.

Quyền Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng báo cáo - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

ACV báo cáo ba nhóm vướng mắc chủ yếu trong quá trình triển khai Dự án thành phần 3.

Thứ nhất, một số vật tư, thiết bị có thay đổi về nhà sản xuất, nhãn hiệu, chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ so với hợp đồng. Việc đặt hàng, cung cấp, lắp đặt đã được thực hiện trước khi chủ đầu tư chấp thuận việc thay đổi và các bên ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng.

Thứ hai, một số hạng mục đã được thi công, nghiệm thu theo thiết kế bản vẽ thi công được duyệt nhưng thiết kế này không phù hợp với thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh thiết kế kỹ thuật tương ứng chưa được thực hiện.

Thứ ba, một số hạng mục đã triển khai thi công khi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công chưa được phê duyệt.

Theo ACV, việc xử lý những tồn tại, vướng mắc này là điều kiện cần thiết để nghiệm thu hoàn thành công trình, cấp phép đưa cảng hàng không vào khai thác.

ACV kiến nghị xem xét phương án tháo gỡ các vướng mắc theo thẩm quyền. Căn cứ tiến độ thực tế của Dự án thành phần 3 và các công trình thuộc Dự án thành phần 4, ACV đề nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng rà soát tổng thể tiến độ các dự án thành phần, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án giai đoạn 1 đến năm 2027-2028.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà đề nghị ACV rà soát từng nội dung thay đổi để có căn cứ xử lý - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà đề nghị ACV rà soát từng nội dung thay đổi để có căn cứ xử lý. Đối với vật tư, thiết bị thay đổi so với hợp đồng, bên cạnh kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, cần rà soát về giá trị, giá thành. Việc tổ chức kiểm định chất lượng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Bộ Xây dựng đã giao các cơ quan chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn ACV thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đề nghị ACV chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành và ACV ưu tiên tháo gỡ những vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề nghị ACV xác định cụ thể các hạng mục, hợp đồng liên quan đến từng vướng mắc để làm rõ phạm vi và thẩm quyền xử lý. ACV cũng cần xác định rõ thời điểm có thể hoàn thành dự án để thực hiện các thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam Nguyễn Công Long cho biết, một số công việc còn lại của Dự án thành phần 2 phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện hạ tầng của Dự án thành phần 3. Tổng công ty đề nghị ưu tiên hoàn thiện các công trình kỹ thuật, đấu nối hạ tầng để triển khai đồng bộ các hệ thống phục vụ quản lý bay.

Đại diện Vietnam Airlines và Vietjet cho biết đang chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo kế hoạch và quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Các hãng lưu ý những nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng dịch vụ trong điều kiện vừa thi công, vừa khai thác.

Đại diện Vietnam Airlines lưu ý cần tính toán thời gian chuẩn bị của các hãng hàng không, nhất là đối với các chuyến bay quốc tế do hành khách thường mua vé trước nhiều tháng.

Lãnh đạo UBND TPHCM và UBND TP. Đồng Nai báo cáo tình hình triển khai các công trình giao thông kết nối với sân bay Long Thành. Hai địa phương đã thành lập các tổ công tác, xây dựng phương án tổ chức giao thông, bảo đảm lưu thông thuận lợi khi cảng hàng không đưa vào khai thác.

TP. Đồng Nai cũng báo cáo công tác chuẩn bị hạ tầng, dịch vụ phục vụ sân bay và đề xuất các giải pháp kiểm soát bụi trong quá trình thi công giai đoạn 2 của dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Cảng hàng không quốc tế Long Thành khi đưa vào khai thác phải đáp ứng các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp và tuyệt đối an toàn - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và thời hạn xử lý

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, có tầm vóc chiến lược, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, chỉ đạo. Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận những nỗ lực của lãnh đạo ACV trong quản lý, điều hành dự án thời gian qua.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có phương án khắc phục triệt để những tồn tại trên nguyên tắc không hợp thức hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới.

Chủ đầu tư, các bộ, ngành, địa phương phải chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng Thường trực giao ACV chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng Dự án thành phần 3 và các gói thầu với tư cách là chủ đầu tư, đơn vị vận hành, khai thác theo quy định của pháp luật.

ACV chủ động rà soát, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác thanh toán theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, bảo đảm nguồn lực tài chính để các nhà thầu tiếp tục triển khai dự án.

Đối với những vật tư, thiết bị còn vướng mắc, ACV phải chịu trách nhiệm đánh giá về chất lượng, tính hợp lý và sự phù hợp với yêu cầu của công trình.

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá chất lượng trang thiết bị theo đề xuất của ACV, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý ACV phải giữ vai trò chủ đạo và chịu trách nhiệm. Chủ đầu tư có thể mời các chuyên gia của các bộ, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu hỗ trợ về chuyên môn.

Bộ Xây dựng tiếp tục là cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án và hướng dẫn ACV về quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình theo thẩm quyền.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu các đề xuất của ACV, chỉ đạo ACV hoàn thiện hồ sơ, lập danh mục cụ thể các nội dung vướng mắc và đề xuất phương án xử lý có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, tập trung làm rõ cơ sở pháp lý và thẩm quyền giải quyết. Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12/2026.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn ACV tháo gỡ những vướng mắc về thanh toán, cơ chế tài chính, thẩm định giá và tỉ giá thanh toán trang thiết bị nhập khẩu theo thẩm quyền.

Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Bộ Công an thông tin cho ACV và Bộ Xây dựng về những nội dung liên quan để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các vướng mắc của dự án.

Cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Về tiến độ thực hiện dự án, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu ACV rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại của Dự án thành phần 3, xác định rõ các mốc hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị, chạy thử, vận hành thử nghiệm và thời điểm có thể đưa dự án vào khai thác.

Trước thực tế dự án không thể hoàn thành trong năm 2026 theo chủ trương được Quốc hội thông qua, ACV phải báo cáo Chính phủ và gửi Bộ Xây dựng trong thời hạn một tuần kể từ cuộc họp. Trước ngày 10/12/2026, Bộ Xây dựng phải báo cáo Chính phủ về tiến độ thực hiện dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

ACV phải yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và nguồn lực tài chính, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân. ACV kiên quyết xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các nhà thầu không thực hiện đúng hợp đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, an toàn và tiện ích của người sử dụng là những tiêu chí quan trọng hàng đầu đối với một cảng hàng không quốc tế. ACV phải triển khai đồng bộ các hạng mục công trình, tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định về bảo vệ môi trường, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng, an toàn công trình.

ACV cần tính toán kỹ các giải pháp kiểm soát bụi, bảo đảm an toàn khai thác giai đoạn 1 khi triển khai thi công giai đoạn 2.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu ACV phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng hoàn thành công tác nghiệm thu công trình, kiểm tra, đánh giá điều kiện khai thác và thực hiện các thủ tục cấp phép chuyên ngành hàng không theo quy định. Cảng hàng không chỉ được đưa vào khai thác khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

ACV phải xác định rõ thời điểm công bố thông tin khai thác, kịp thời thông tin cho các hãng hàng không sau khi có thông báo của cấp có thẩm quyền để các hãng chủ động chuẩn bị nguồn lực, xây dựng kế hoạch khai thác và bố trí lịch bay.

UBND TPHCM và UBND TP. Đồng Nai tiếp tục triển khai các công trình giao thông kết nối với sân bay Long Thành, bảo đảm các điều kiện cung cấp nhiên liệu phục vụ khai thác. Hai địa phương cần quan tâm phát triển các công trình phụ trợ, cơ sở lưu trú, dịch vụ phục vụ hành khách và người lao động tại cảng hàng không.

Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với ACV chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, xuất nhập cảnh, hải quan, y tế và các hoạt động liên quan. Tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập, chạy thử, bảo đảm sự phối hợp thông suốt giữa các lực lượng.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, nỗ lực hoàn thành dự án. Cảng hàng không quốc tế Long Thành khi đưa vào khai thác phải đáp ứng các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp và tuyệt đối an toàn.