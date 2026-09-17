Tháo gỡ vướng mắc Dự án Khu di tích văn hóa thuộc Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TH)

Chiều 17/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc với nhà đầu tư Dự án Khu Di tích văn hóa thuộc Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án.

Theo định hướng quy hoạch, khu vực dự án gồm hai nhóm chức năng chính: Khu phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, gắn với các hoạt động văn hóa, nghiên cứu, trưng bày, bảo tàng; Khu vực công cộng phục vụ cộng đồng, không nhằm mục đích kinh doanh.

Trên cơ sở đó, nhà đầu tư đề xuất phân định rõ các hạng mục do doanh nghiệp đầu tư, quản lý, vận hành với các hạng mục công cộng sau khi hoàn thành sẽ bàn giao cho Nhà nước quản lý.

Nhóm hạng mục nhà đầu tư quản lý, khai thác gồm: các công trình văn hóa công cộng, bãi đỗ xe, trạm sạc xe điện và các khu chức năng thương mại, dịch vụ như nhà vườn, khách sạn, khu du lịch dịch vụ, khu cắm trại.

Đại diện lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tràng Thi-Nghệ An báo cáo tiến độ dự án. (Ảnh: PT)

Đối với hệ thống giao thông chung, công viên cây xanh, mặt nước, khu sinh thái, khu trải nghiệm, khu bảo tồn cảnh quan nông nghiệp và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật được đề xuất xác định là các hạng mục công cộng, không nhằm mục đích kinh doanh và sẽ được bàn giao cho địa phương quản lý sau khi nhà đầu tư hoàn thành đầu tư.

Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2021 và chấp thuận nhà đầu tư vào tháng 12/2021. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án đã hoàn thành 100%. Các thủ tục quan trọng cũng đã được hoàn thiện, gồm đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa và thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan.

Hiện nay, nhà đầu tư đang triển khai thi công một số hạng mục, trong đó có hàng rào bảo vệ và hạ tầng kỹ thuật...

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Nghệ An tham dự buổi làm việc. (Ảnh: TC)

Nhà đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và các công trình trên đất trước tháng 5/2027, đồng thời hoàn thiện các thủ tục liên quan đến thiết kế, cấp phép xây dựng và thi công.

Để bảo đảm tiến độ Dự án, nhà đầu tư đề xuất sẽ hoàn tất việc điều chỉnh, bổ sung quyết định chấp thuận nhà đầu tư và điều chỉnh quyết định cho thuê đất trong tháng 9; hoàn tất bàn giao toàn bộ ranh giới, mốc giới dự án để triển khai thi công đồng bộ trong tháng 10/2026.

Nhà đầu tư cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, thống nhất cơ chế điều chỉnh các quyết định liên quan đến dự án. Bên cạnh đó là hướng dẫn việc bàn giao các hạng mục công cộng cho Nhà nước quản lý sau đầu tư.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và xã Kim Liên đã thảo luận về việc điều chỉnh, bổ sung quyết định chấp thuận nhà đầu tư và điều chỉnh quyết định cho thuê đất; hướng dẫn đối với việc phân chia các khu vực dự kiến sẽ giao lại cho Nhà nước quản lý.

Dòng người về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp Quốc khánh 2/9. (Ảnh: TH)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành giao nhà đầu tư khẩn trương rà soát, chuẩn bị hồ sơ khoanh vùng chi tiết; xác định rõ ranh giới, diện tích các phân khu sử dụng chung và các hạng mục kiến nghị bàn giao.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu căn cứ pháp lý, rà soát lại các quyết định để tham mưu phương án điều chỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.