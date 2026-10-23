Tháo gỡ vướng mắc để trạm bơm Văn Khê sớm vận hành

Đường tiêu nước còn dang dở

Nhà trạm bơm Văn Khê cơ bản hoàn thành nhưng công trình chưa thể vận hành do hệ thống kênh dẫn, kênh xả chưa đồng bộ. Ảnh: Kim Nhuệ

Ghi nhận tại công trình trạm bơm Văn Khê ngày 22-10, phóng viên Báo Hànộimới nhận thấy, nhà trạm, bể xả, cống qua đê cùng các hạng mục phụ trợ cơ bản hoàn thành; máy bơm, thiết bị cơ khí và hệ thống điện đã lắp đặt, chạy thử. Tuy nhiên, trạm vẫn chưa thể vận hành do hệ thống kênh dẫn, kênh xả chưa đồng bộ, trong khi thời hạn thành phố yêu cầu hoàn thành dự án chỉ còn hơn 2 tháng.

Dự án xây dựng Trạm bơm Văn Khê và hệ thống tiêu ra sông Hồng được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2013, có thời gian thực hiện từ năm 2014 đến 2026, tổng mức đầu tư hơn 531 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư.

Trạm được bố trí 4 tổ máy, công suất mỗi tổ 21.600m³/giờ, tổng lưu lượng 24m³/giây. Cùng với các trạm bơm Tam Báo, Thường Lệ 1 và Thường Lệ 2, công trình có nhiệm vụ chủ động tiêu úng cho 6.950ha đất canh tác và các loại đất khác, bảo vệ sản xuất, phục vụ dân sinh trong vùng.

Hiện khoảng 500m kênh dẫn vào bể hút đang thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2026; đoạn kênh xả dài 147m qua khu dân cư xã Mê Linh chưa hoàn thành do vướng mặt bằng.

Bốn tổ máy của trạm bơm Văn Khê đã được lắp đặt, chạy thử, tổng lưu lượng thiết kế 24m³/giây. Ảnh: Kim Nhuệ

Trao đổi với phóng viên, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án Đê điều (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội) Trịnh Thanh Sơn cho biết, đoạn kênh xả dài 147m liên quan đến 34 hộ dân.

Thời gian qua, chủ đầu tư và địa phương đã phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất đối với 34 hộ đã được phê duyệt; trong đó, 23 hộ đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng, còn 11 hộ chưa nhận tiền, chưa bàn giao.

“Phần lớn người dân trên địa bàn ủng hộ dự án. Nhiều hộ dù chưa nhận đất tái định cư vẫn tháo dỡ nhà ở, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tổ chức thi công. Đối với các hộ còn lại, vướng mắc chủ yếu liên quan đến nguyện vọng bố trí tái định cư, điều kiện sinh hoạt sau thu hồi đất và mức bồi thường, hỗ trợ”, ông Trịnh Thanh Sơn thông tin thêm.

Khu vực còn vướng mặt bằng trên tuyến kênh xả của trạm bơm Văn Khê ở xã Mê Linh. Ảnh: Kim Nhuệ

Gia đình bà Lê Thị Nhận ở thôn Văn Quán 1 (xã Mê Linh) là một trong 11 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Trò chuyện với phóng viên, bà Nhận cho biết, thửa đất gia đình đang sử dụng có diện tích hơn 193m²; dự án thu hồi 88,5m² là bếp, nhà tắm, sân và tường rào, còn lại khoảng 105m². Điều bà lo lắng là việc thu xếp sinh hoạt của gia đình khi những công trình này phải tháo dỡ. “Gia đình mong muốn được bố trí tái định cư để ổn định chỗ ở cho bản thân và gia đình của hai con gái”, bà Nhận kiến nghị.

Không phải hộ nào cũng có hoàn cảnh giống gia đình bà Nhận. Theo hồ sơ địa phương, có trường hợp thu hồi vào một phần nhà ở nhưng ảnh hưởng kết cấu, phải phá dỡ toàn bộ; có hộ xây nhà trên đất ao, vườn do cha ông để lại, đề nghị xem xét bố trí nơi ở sau thu hồi... Cùng là kiến nghị về chỗ ở, song căn cứ xem xét, giải quyết đối với từng hộ khác nhau.

Gắn bàn giao mặt bằng với ổn định chỗ ở

Bà Lê Thị Nhận (bên phải), thôn Văn Quán 1, xã Mê Linh, mong muốn được giải quyết việc thu hồi đất, bố trí tái định cư để ổn định chỗ ở. Ảnh: Kim Nhuệ

Đối với người dân phải di chuyển chỗ ở, tiến độ khu tái định cư là vấn đề được quan tâm trực tiếp. Theo báo cáo của chủ đầu tư, phương án giao đất tái định cư đã được phê duyệt cho 12 hộ đủ điều kiện xét duyệt đợt đầu. Tuy nhiên, đến thời điểm phóng viên ghi nhận, hạ tầng khu tái định cư tại thôn Văn Quán chưa triển khai thi công.

Trao đổi về việc này, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã Mê Linh Trịnh Văn Cừ cho biết, trong tuần tới, xã sẽ đối thoại với 11 hộ dân, giải thích cặn kẽ chế độ, chính sách của Nhà nước, vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng; đồng thời tổ chức chấm hồ sơ lựa chọn nhà thầu xây dựng khu tái định cư rộng 2,7ha. Sau khi lựa chọn được nhà thầu, xã triển khai thi công hạ tầng.

Nhà thầu thi công kênh xả ra sông Hồng của trạm bơm Văn Khê tại phần mặt bằng đã được bàn giao. Ảnh: Kim Nhuệ

Trong tháng 11, địa phương tổ chức cho các hộ đủ điều kiện bốc thăm vị trí đất trên sơ đồ; việc bàn giao đất trên thực địa được thực hiện sau đó, phù hợp với tiến độ hoàn thiện hạ tầng. Với những hộ chưa bàn giao mặt bằng, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động và thực hiện các quy trình giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật, phấn đấu bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 11 tới.

Bên cạnh chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Nhà nước có chính sách thưởng đối với các hộ bàn giao mặt bằng sớm và hỗ trợ kinh phí thuê nhà đối với các hộ thuộc diện được hưởng. Khoản hỗ trợ thuê nhà giúp người dân thu xếp chỗ ở tạm thời trong thời gian chờ bố trí tái định cư.

Nhà thầu thi công phần kênh dẫn còn lại vào bể hút đã được bàn giao mặt bằng thuộc dự án trạm bơm Văn Khê. Ảnh: Kim Nhuệ

Tiến độ giải phóng mặt bằng vì vậy cần được phối hợp chặt chẽ với việc triển khai khu tái định cư và thực hiện các chính sách hỗ trợ. Thông tin rõ thời gian hoàn thành hạ tầng, bàn giao đất trên thực địa sẽ giúp các hộ đủ điều kiện chủ động thu xếp chỗ ở. Những kiến nghị còn lại cần được trả lời cụ thể theo hồ sơ từng hộ, làm rõ quyền lợi và trách nhiệm của người có đất thu hồi.

Về tổ chức thi công, ông Trịnh Thanh Sơn cho biết: “Có mặt bằng tới đâu, nhà thầu làm tới đó”. Đoạn kênh xả dài 147m được xây dựng dạng cống hộp bê tông quy mô lớn, có nhiều hạng mục trên tuyến nên cần thời gian thi công. Theo ông Sơn, ngay cả khi được bàn giao đủ mặt bằng và thời tiết thuận lợi, vẫn cần ít nhất 180 ngày để hoàn thành.

Với thời gian thi công này, ngay cả khi nhận đủ mặt bằng trong tháng 11, hạng mục kênh xả cũng khó hoàn thành trong năm 2026. Vì vậy, chủ đầu tư đã kiến nghị UBND thành phố xem xét điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án đến hết quý II-2027.

Để công trình hơn 531 tỷ đồng sớm phục vụ tiêu úng, việc giải quyết kiến nghị của từng hộ dân, thực hiện chính sách hỗ trợ và xây dựng khu tái định cư cần có tiến độ cụ thể, gắn với kế hoạch bàn giao mặt bằng. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục còn lại. Trách nhiệm của các bên phải được thể hiện bằng kết quả thực tế: người dân ổn định chỗ ở, đường tiêu nước được nối thông và trạm bơm đi vào vận hành.