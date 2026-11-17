Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: N.Nguyệt.

Sáng 17/11, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo tham vấn về việc triển khai thí điểm chế định luật sư công tại Hà Nội.

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHO HƠN 40 NGƯỜI

Phát biểu khai mạc, theo bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, việc thí điểm chế định luật sư công được triển khai tại 8 Bộ và 10 địa phương trực thuộc Trung ương trong thời gian 2 năm.

Ngay từ khi Nghị quyết về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công có hiệu lực, Bộ Tư pháp đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn và từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, tiêu chuẩn chức danh. Đến nay đã có hơn 40 luật sư công được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Tuy nhiên, với tư cách là một mô hình hoàn toàn mới trong hệ thống pháp luật và nền hành chính quốc gia, quá trình triển khai thực tiễn bước đầu không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc cả về nhận thức, cơ chế phối hợp liên ngành, tiêu chuẩn tuyển chọn, chế độ đãi ngộ; cũng như việc phân định ranh giới chức năng, nhiệm vụ giữa luật sư công với đội ngũ pháp chế hiện hành.

Bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: N.Nguyệt.

Bà Đặng Kim Hoa đề nghị tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm là đánh giá thực chất tiến độ và kết quả bước đầu, trong đó chỉ rõ những “điểm nghẽn”, rào cản về thể chế, quy trình và thủ tục khi đưa luật sư công tham gia giải quyết các vụ việc thực tế; tháo gỡ vướng mắc về tổ chức và nguồn nhân lực.

Trong đó làm rõ các vấn đề về mô hình tổ chức bộ máy, biên chế, cơ chế tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, cũng như chính sách đãi ngộ nhằm thu hút và "giữ chân" đội ngũ luật sư công có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm tranh tụng dày dạn.

Bên cạnh đó, hoàn thiện cơ chế phối hợp và tham khảo kinh nghiệm quốc tế; kiến nghị giải pháp hoàn thiện khung khổ pháp lý…

Theo báo cáo chuyên đề của Cục Bổ trợ tư pháp, khi có nhu cầu sử dụng luật sư công của cơ quan, tổ chức khác thì đơn vị có văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức có luật sư công cử hoặc đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về luật sư công giới thiệu. Như vậy, 18 cơ quan thực hiện thí điểm có thể sử dụng luật sư công của nhau.

Khi có vụ, việc có tính chất pháp lý mà đội ngũ luật sư công chưa đáp ứng được thì cơ quan thực hiện thí điểm có quyền lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. Quy định này giúp tạo cơ sở pháp lý để tháo gỡ vướng mắc trên thực tế.

Từ kinh nghiệm thực tế, Luật sư Nguyễn Hưng Quang - Trưởng Văn phòng luật sư NH Quang & Cộng sự, Chủ tịch Trung tâm hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam, cho rằng nhu cầu phối hợp giữa luật sư công và luật sư thuộc tổ chức hành nghề luật sư có mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó để bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất cho Nhà nước, tương tự như mối quan hệ giữa luật sư độc lập và luật sư nội bộ của các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay.

Để có thể phối hợp tốt với các luật sư công tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức hành nghề luật sư cần lưu ý thiết lập quy trình nội bộ về bảo mật và xung đột lợi ích, coi đây là điều kiện bắt buộc trước khi tiếp nhận bất kỳ vụ việc nào liên quan đến khu vực nhà nước.

CẦN XÂY DỰNG CƠ CHẾ SỬ DỤNG LUẬT SƯ CÔNG PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN

Bà Lại Thị Vân Anh, Phó Cục trưởng Cục Pháp luật quốc tế và Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế - Bộ Tư pháp, nhấn mạnh việc xây dựng cơ chế sử dụng luật sư công cần phù hợp với thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Do số lượng các vụ tranh chấp đầu tư quốc tế là khó dự báo, trong giai đoạn thí điểm, cần ưu tiên phương án sử dụng luật sư công kết hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên với việc tham gia giải quyết tranh chấp khi phát sinh vụ việc.

Trong thời gian chưa phát sinh tranh chấp, có thể bố trí luật sư công tham gia công tác phòng ngừa tranh chấp, rà soát rủi ro pháp lý, nghiên cứu điều ước quốc tế, các vụ kiện và phán quyết trọng tài quốc tế.

Đồng thời, tăng cường sự tham gia thực chất của luật sư công trong quá trình giải quyết tranh chấp, gắn với đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn của luật sư công; bảo đảm các điều kiện thực hiện nhiệm vụ và xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả sử dụng luật sư công phù hợp với đặc thù của lĩnh vực giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Việt Nam đã ký kết 64 các hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư và nhiều hiệp định có cam kết về bảo hộ đầu tư. Hầu hết các hiệp định này đều có quy định cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Tính lũy kế đến ngày 31/12/2025, cả nước có 45.416 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 529,6 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 350,22 tỷ USD, bằng khoảng 66,1% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.