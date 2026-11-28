Môt mô hình điện mặt trời kết hợp sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Ban tổ chức.

Ngày 27/11/2026, Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến “Ứng dụng điện mặt trời trong nông nghiệp: Giải pháp năng lượng xanh”.

ĐIỆN MẶT TRỜI GIÚP GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT CHO NÔNG NGHIỆP

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Văn Tiệp, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp, cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng gắn với phát triển nông nghiệp bền vững. Các chiến lược, chính sách về phát triển nông nghiệp, năng lượng tái tạo, tiết kiệm điện và điện mặt trời mái nhà đang tạo cơ sở để nghiên cứu, triển khai mô hình kết hợp điện mặt trời với sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giảm phát thải và tăng thu nhập cho người dân.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Ban tổ chức.

Chia sẻ nghiên cứu về hiệu quả kinh tế của mô hình điện mặt trời trong sản xuất nông nghiệp, ông Đỗ Huy Thiệp, Phó Giám đốc Viện Kinh tế và Thể chế nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cho biết điện mặt trời giúp giảm chi phí điện, bổ sung nguồn điện tại chỗ và góp phần ổn định chất lượng điện cho sản xuất. Hệ thống có pin lưu trữ còn có thể cấp điện dự phòng khi mất điện lưới.

"Hiệu quả hệ thống phụ thuộc vào bức xạ mặt trời, hướng lắp đặt, mức độ che bóng và thời điểm sử dụng điện. Vì vậy, lựa chọn công suất và phương án đầu tư cần căn cứ vào nhu cầu thực tế của từng cơ sở", ông Thiệp khuyến nghị.

Đối với trại gà công nghiệp quy mô 20.000 con/lứa, có khoảng 2.600 m2 mái chuồng, nghiên cứu đề xuất hệ thống điện mặt trời công suất 50 kWp không sử dụng pin lưu trữ. Với vốn đầu tư khoảng 325 triệu đồng, hệ thống có thể đáp ứng 33,1% nhu cầu điện hằng năm, giúp trang trại giảm mua 55.400 kWh điện lưới, tiết kiệm khoảng 115,8 triệu đồng mỗi năm và hoàn vốn sau 2,81 năm.

Ông Đỗ Huy Thiệp, Phó Giám đốc Viện Kinh tế và Thể chế nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tại cơ sở nuôi tôm siêu thâm canh rộng 12 ha, nhu cầu điện khoảng 100.000 kWh/tháng, phương án điện mặt trời công suất 200 kWp không dùng pin lưu trữ có thể đáp ứng 22,8% nhu cầu điện, tiết kiệm ròng hơn 524 triệu đồng mỗi năm và hoàn vốn sau khoảng 3,6 năm.

Trong trồng trọt, bơm tưới chiếm 85-95% chi phí điện sản xuất. Nhu cầu tưới biến động theo mùa và giai đoạn sinh trưởng của cây khiến việc lựa chọn công suất hệ thống trở nên phức tạp. Vì vậy, ông Thiệp đề xuất ưu tiên điện mặt trời cho các cơ sở có nhu cầu điện lớn, ổn định, nhất là chăn nuôi công nghiệp, nuôi thủy sản thâm canh, sơ chế và chế biến, kho lạnh bảo quản, trồng trọt kết hợp bơm tưới và bảo quản sau thu hoạch.

Tuy nhiên, chi phí đầu tư tấm pin và hệ thống lưu trữ còn cao, khả năng tiếp cận vốn hạn chế. Thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật và thông tin tư vấn khiến người dân khó lựa chọn thiết bị, công suất phù hợp.

Qua thực tế tư vấn tại Đà Nẵng, ông Thiệp cho biết chi phí hệ thống điện mặt trời phục vụ tưới rau chênh lệch đáng kể tùy phương án kết nối lưới điện, sử dụng pin lưu trữ và thiết bị đi kèm. Riêng lựa chọn biến tần có thể khiến tổng mức đầu tư tăng thêm 20-30%. Một số hộ đầu tư thiết bị vượt quá nhu cầu, trong khi những hộ khác sử dụng pin lưu trữ đã qua sử dụng, chất lượng không bảo đảm, dẫn đến khả năng lưu trữ suy giảm nhanh và phát sinh chi phí thay thế.

CẦN CƠ CHẾ HỖ TRỢ RIÊNG CHO NÔNG NGHIỆP

Ông Vũ Duy Hưng, chuyên viên cao cấp Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, cho biết Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đặt mục tiêu sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất, đồng thời giảm 10% phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp vào năm 2030.

Nghị định 243/2026 sửa đổi Nghị định 58/2025 về điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ đã đơn giản hóa thủ tục đầu tư, miễn giấy phép đăng ký hoạt động điện lực đối với mô hình có công suất tấm pin dưới 100 kW và mở ra cơ chế hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà".

Ông Vũ Duy Hưng Chuyên viên cao cấp Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Một số địa phương cũng triển khai chính sách hỗ trợ, như Hà Nội hỗ trợ 1 triệu đồng/kW tấm pin và 1 triệu đồng/kWh hệ thống lưu trữ, tối đa 6 triệu đồng mỗi hộ; Sơn La có dự thảo hỗ trợ khoảng 2,5 triệu đồng cho mỗi mô hình.

Tuy nhiên, chính sách hiện chưa phân biệt rõ điện mặt trời phục vụ sinh hoạt và điện mặt trời phục vụ sản xuất nông nghiệp. Theo ông Hưng, cần có cơ chế hỗ trợ riêng cho các chủ thể nông nghiệp chuyển đổi từ năng lượng truyền thống sang năng lượng tái tạo, đồng thời hỗ trợ hợp tác xã, trang trại và cơ sở sản xuất OCOP về kỹ thuật, tài chính và thủ tục hành chính.

Trong giai đoạn 2027-2030, ông Hưng đề xuất phát triển APV (nông nghiệp kết hợp điện mặt trời) theo hướng lấy hoạt động sản xuất, sơ chế và bảo quản nông, lâm, thủy sản làm trọng tâm. Điện năng ưu tiên phục vụ nhu cầu tại chỗ theo mô hình tự sản, tự tiêu, với công suất tấm pin dưới 100 kW và có hệ thống lưu trữ. Việc lựa chọn mô hình cần phù hợp từng lĩnh vực, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Từ góc độ đơn vị triển khai, ông Đặng Minh Cường, Giám đốc Dự án Agri-PV, Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp, cho biết dự án APV dự kiến triển khai 5 mô hình thí điểm trong giai đoạn đầu, ưu tiên các hợp tác xã. Đối tượng hỗ trợ không chỉ giới hạn ở hoạt động sản xuất trực tiếp mà còn bao gồm các khâu sấy, bảo quản và chế biến nông sản.

Bà Sonja Esche chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Ban tổ chức.

Theo bà Sonja Esche, Cố vấn trưởng dự án Agri-PV, Tổ chức GIZ-Việt Nam, các dự án APV bắt đầu phổ biến trên thế giới từ năm 2010. Khung pháp lý giữa các quốc gia có sự khác biệt, không có một mô hình chung phù hợp với tất cả.

Các mô hình trình diễn tại Đức cho thấy hệ thống pin mặt trời lắp đặt theo phương thẳng đứng hoặc xoay trục trên ruộng lúa mì, ngô có khả năng mang lại lợi nhuận tốt. Mô hình kết hợp chăn thả gia súc cũng giúp tạo bóng mát, che mưa cho vật nuôi. Tuy nhiên, với vườn cây ăn quả, phản ứng của cây trước điều kiện bóng râm không giống nhau, hiệu quả lâu dài cần được đánh giá.

Từ kinh nghiệm này, đại diện GIZ đề xuất Việt Nam nghiên cứu ứng dụng điện mặt trời kết hợp sản xuất nông nghiệp. Thực tế tại các địa phương cho thấy điện mặt trời đã được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sơ chế và bảo quản nông sản.

Một số mô hình trồng cây thích nghi với điều kiện che bóng một phần như đinh lăng, nghệ và rau màu ngắn ngày dưới hệ thống pin góp phần hạn chế bức xạ trực tiếp, giảm bốc hơi nước và cải thiện điều kiện vi khí hậu.