Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, ngoài việc tập trung giải phóng mặt bằng vùng lõi dự án, công tác triển khai thi công các dự án thành phần (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) cũng đang được tỉnh Khánh Hòa khẩn trương tiến hành đồng thời, đảm bảo cho người dân bị thu hồi đất ở vùng dự án kịp thời an cư, ổn định sinh kế.