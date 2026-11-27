Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ tuyến ống nước sạch
Sau khi chương trình 126 Chuyển động phản ánh bất cập cấp nước sạch tại xã Trần Phú, Quảng Bị và sự chậm trễ của dự án nước mặt sông Đà, chủ đầu tư cùng đơn vị thi công đang tìm hướng tháo gỡ cho đoạn tuyến ống gần 1 km dọc đê hữu Bùi. Hạng mục đi qua địa bàn xã Trần Phú này từng phải tạm dừng trong mùa mưa lũ và đang được tập trung hoàn thiện dứt điểm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thao-go-vuong-mac-day-nhanh-tien-do-tuyen-ong-nuoc-sach-246261127202640413.htm