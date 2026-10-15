Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ khu tái định cư xã Mỹ Lý

Nhiều vướng mắc ảnh hưởng tiến độ

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong khi các dự án tái định cư tại xã Nhôn Mai, Mường Típ cơ bản hoàn thành các hạng mục thiết yếu, dự án tại xã Con Cuông đạt trên 80% khối lượng và dự kiến bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2026, thì tiến độ triển khai tại xã Mỹ Lý vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Bản làng trên địa bàn xã Mỹ Lý hoang tàn sau đợt mưa lũ tháng 7/2025. Ảnh: Nguyễn Nam

Trên địa bàn xã Mỹ Lý hiện có 4 dự án tái định cư tập trung tại các bản Xiềng Tắm, Xằng Trên, Yên Hòa và Cha Nga. Quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong công tác hoàn thiện hồ sơ thiết kế, điều chỉnh phương án mặt bằng và tổ chức thi công.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra đời sống người dân sau mưa lũ tại bản Cha Nga, xã Mỹ Lý. Ảnh: Nguyễn Nam

Tại bản Xiềng Tắm, phương án điều chỉnh dự kiến giảm từ 98 lô đất xuống còn 63 lô đất nhằm tăng diện tích mỗi lô, loại bỏ những vị trí có nguy cơ sạt lở và điều chỉnh hướng tuyến, cao độ san nền cho phù hợp với điều kiện thực tế. Đến ngày 14/10, dự án cơ bản hoàn thành san nền, đào nền đường theo hồ sơ được duyệt; 11 lô đất đã được hoàn thiện. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân mới đạt 28,85%, tương ứng 15/52 tỷ đồng.

Toàn cảnh cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng các khu tái định cư tại xã biên giới Mỹ Lý. Ảnh: Nguyễn Nam

Tại bản Xằng Trên, công tác đào nền đã hoàn thành khoảng 80/82 lô, nhưng mới có 17 lô được san nền hoàn chỉnh, đủ điều kiện để người dân xây dựng nhà ở. Các hạng mục kè chắn, thoát nước mưa, an toàn giao thông, cấp điện và nước sinh hoạt chưa được triển khai đồng bộ. Dự án mới giải ngân khoảng 14 tỷ đồng, đạt 22,97%.

Đồng chí Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý báo cáo nguyên nhân chậm tiến độ xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Nam

Đối với bản Yên Hòa, dù khối lượng đào đắp, san nền đã đạt trên 70%, dự án vẫn chưa có quyết định phê duyệt. Một số nội dung trong hồ sơ thiết kế dự thảo chưa đáp ứng yêu cầu về cao độ giữa các lô đất và mặt đường nội vùng.

Tại bản Cha Nga, khối lượng đào đắp, san nền đạt trên 48%, nhưng nhà thầu đã tạm dừng thi công để chờ hồ sơ điều chỉnh thiết kế; hồ sơ trình thẩm định cũng chưa được hoàn thiện.

Đại diện đơn vị thi công giải trình nguyên nhân chậm tiến độ xây dựng khu tái định cư trên địa bàn xã Mỹ Lý. Ảnh: Nguyễn Nam

Những tồn tại trên cho thấy công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan chưa chặt chẽ; việc xử lý các vấn đề kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ còn chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của các dự án.

Làm rõ trách nhiệm, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với từng tồn tại; xác định rõ thẩm quyền xử lý, không để những vướng mắc trong quá trình phối hợp tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các khu tái định cư.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Nguyễn Nam

Đối với các dự án tại bản Xiềng Tắm và Xằng Trên, cần khẩn trương hoàn thiện phương án điều chỉnh tổng thể mặt bằng, hồ sơ thiết kế; tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến cao độ nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước, kích thước lô đất và mái taluy, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình để đưa người dân đến ở. Trước mắt, phương án điều chỉnh phải phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn khu tái định cư.

Đối với dự án tại bản Cha Nga, cần làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị liên quan trong việc chậm hoàn thiện hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Sở Xây dựng được giao bố trí cán bộ chuyên môn phối hợp trực tiếp với UBND xã Mỹ Lý và đơn vị tư vấn để xử lý các vấn đề kỹ thuật, sớm hoàn thành công tác thẩm định hồ sơ. Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, phối hợp tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, rừng và bố trí ổn định dân cư.

Về dự án tại Yên Hòa, tập trung hoàn thiện các thủ tục, từ nay đến cuối tháng 11, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình theo kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Nam

UBND xã Mỹ Lý có trách nhiệm xây dựng tiến độ chi tiết cho từng dự án, từng hạng mục, xác định rõ thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, nhà thầu, tư vấn; thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời báo cáo những khó khăn vượt thẩm quyền. Đối với các đơn vị tư vấn chậm tiến độ, hồ sơ không bảo đảm chất lượng, chủ đầu tư phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và thực hiện biện pháp xử lý theo hợp đồng, quy định hiện hành.

Đặc biệt, đối với những khu vực, lô đất đã hoàn thành các hạng mục thiết yếu, bảo đảm an toàn và đủ điều kiện, cần tổ chức nghiệm thu, bàn giao từng phần để người dân sớm tập kết vật liệu, xây dựng nhà ở, không nhất thiết chờ hoàn thành toàn bộ dự án mới bàn giao.

Việc đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư tại Mỹ Lý không chỉ là yêu cầu về tiến độ đầu tư xây dựng mà còn gắn trực tiếp với mục tiêu sớm ổn định nơi ở, đời sống và sản xuất của người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão năm 2026.