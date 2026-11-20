Ngày 20/11, Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy (Bộ Xây dựng) cho biết, chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu, phấn đấu khởi công gói thầu nâng cấp sông Mang Thít, sông Trà Ôn thuộc dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam vào tháng 12/2026.

Tuyến sông Mang Thít qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.900 tỷ đồng (tương đương 163,34 triệu USD), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), vốn đối ứng và vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc. Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy là chủ đầu tư.

Dự án được triển khai tại Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh và TP Đồng Nai. Trong đó, tập trung cải tạo, nâng cấp các điểm nghẽn trên hai hành lang vận tải thủy quan trọng, gồm hành lang Đông - Tây từ sông Hậu đến sông Soài Rạp; hành lang Bắc - Nam từ sông Đồng Nai đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải; nâng cấp luồng tuyến sông Mang Thít, kênh Chợ Lách, Rạch Lá, Rạch Kỳ Hôn; xây dựng cầu Chợ Lách 2, kè bảo vệ bờ, hệ thống báo hiệu và các công trình phụ trợ.

Theo Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy, năm 2026, dự án được bố trí 300 tỷ đồng vốn, gồm 150 tỷ đồng vốn đối ứng và 150 tỷ đồng vốn ODA. Đến nay, dự án đã giải ngân 53,29 tỷ đồng, đạt 17,76% kế hoạch. Trong đó, vốn đối ứng giải ngân 13,34 tỷ đồng, đạt 8,89%; vốn ODA giải ngân 39,95 tỷ đồng, đạt 26,63%.

Để thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân, chủ đầu tư đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thủ tục lựa chọn nhà thầu, tạo điều kiện sớm triển khai các gói thầu xây lắp.

Về công tác giải phóng mặt bằng, theo Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy, tại Vĩnh Long, dự án dự kiến ảnh hưởng 1.252 hộ dân, với tổng diện tích hơn 52ha.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành đo đạc tại 7/8 xã, kiểm đếm tại 5/8 xã; hoàn thành niêm yết công khai và lập phương án bồi thường tại 3 xã gồm Hòa Bình, Ngãi Tứ và Tân Long Hội.

Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy cho biết, một trong những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ dự án là công tác giải phóng mặt bằng, do số hộ dân bị ảnh hưởng lớn, trong khi việc phê duyệt tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một số địa phương còn chậm. Bên cạnh đó, việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất theo biến động thị trường cũng cần thêm thời gian thực hiện.

Trước tình hình trên, chủ đầu tư đã bố trí các văn phòng hiện trường trên hai tuyến sông Mang Thít và kênh Chợ Lách nhằm tăng cường phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long và các địa phương, đẩy nhanh công tác đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đồng thời, Ban tăng cường phối hợp giữa đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra và các phòng chuyên môn để rà soát, thống nhất hồ sơ thiết kế kỹ thuật; tổ chức rút kinh nghiệm trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, làm rõ các yêu cầu đối với nhà thầu và thường xuyên trao đổi với chuyên gia WB nhằm hạn chế việc phải điều chỉnh, trình lại hồ sơ nhiều lần. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn được giao.