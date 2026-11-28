Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án TP. Nha Trang (CSSEP) được triển khai trong những năm qua nhằm cải thiện môi trường, tăng cường khả năng thoát lũ, chống sạt lở tại các phường khu vực Nha Trang. Với sự quan tâm của tỉnh, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành các gói thầu còn lại theo kế hoạch.

Vẫn còn vướng mắc

Dự án CSSEP khởi công năm 2019, đã triển khai thi công hoàn thành các hạng mục giai đoạn đầu (chiếm tỷ lệ 30% tổng mức đầu tư). Hiện nay, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh (chủ đầu tư dự án) đã ký hợp đồng 6/6 gói thầu thi công chính giai đoạn còn lại. Trong đó, gói thầu Hồ điều hòa, trạm bơm chính và các tuyến cống phường Bắc Nha Trang; gói thầu xây dựng Nhà máy xử lý nước thải phía bắc Nha Trang đã được bàn giao cho Sở Xây dựng quản lý, vận hành từ tháng 4-2026. Các gói thầu dự kiến tiếp tục hoàn thành trong thời gian tới gồm: Đường Chử Đồng Tử; mương, kè phía bắc sông Cái; kè và đường phía nam sông Cái. Phần lớn các gói thầu đều gặp vướng mắc liên quan đến công tác GPMB. Từ nay đến cuối năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh đặt ra là giải quyết dứt điểm những vướng mắc về mặt bằng còn lại, bàn giao toàn bộ đất sạch để các nhà thầu triển khai thi công.

Nhà máy xử lý nước thải phía bắc Nha Trang, một trong những gói thầu thuộc dự án CSSEP.

Ông Nguyễn Hoa Cương - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh cho biết, các gói thầu còn lại của dự án CSSEP có tổng diện tích đất thu hồi 20,53ha, ảnh hưởng trực tiếp đến 474 hộ dân trên địa bàn các phường khu vực Nha Trang. Đến nay, vẫn còn 205 hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Nguyên nhân chủ yếu là người dân cho rằng đơn giá bồi thường của Nhà nước còn thấp, không đủ chi phí nộp tiền sử dụng đất tại khu tái định cư cũng như xây dựng nhà mới. Bên cạnh đó, một số hộ không đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định nhưng vẫn khiếu nại, đề nghị được cấp đất. Một số trường hợp chủ sử dụng đất đã qua đời, thủ tục phân chia di sản thừa kế gặp khó khăn hoặc các thành viên trong gia đình chưa thống nhất được phương án phân chia...

Đồng chí TRẦN HÒA NAM: Đề nghị Sở Tài chính khẩn trương xem xét, bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu kinh phí chi trả bồi thường của các dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, hướng dẫn cụ thể cho các xã, phường về quy trình lập, bổ sung phương án bồi thường và trình tự thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật. Sở Tư pháp tham mưu, hướng dẫn về cơ sở pháp lý và các quan hệ dân sự liên quan đến tài sản của người dân, bảo đảm vừa giữ nghiêm kỷ cương pháp luật khi thực hiện cưỡng chế, vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Ngoài ra, dự án còn có 3 thửa đất nằm trong khu vực chồng lấn giữa dự án CSSEP và Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Chò Vò (phường Tây Nha Trang). Năm 2017, UBND TP. Nha Trang đã ban hành quyết định thu hồi đất đối với các thửa đất này nên hiện nay không thể lập thêm phương án bồi thường mới.

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Để đẩy nhanh tiến độ GPMB, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh và các phường khu vực Nha Trang cho rằng, đối với những trường hợp đã áp dụng đầy đủ, đúng quy định các chính sách bồi thường nhưng vẫn không chấp hành, cơ quan chức năng cần kiên quyết ban hành quyết định và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Đồng thời, kiến nghị tỉnh chỉ đạo sớm tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh ranh giới để có cơ sở pháp lý bàn giao 3 thửa đất chồng lấn thuộc Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Chò Vò cho dự án CSSEP triển khai thi công.

Khu vực Nhà máy xử lý nước thải phía bắc Nha Trang, một trong những gói thầu thuộc dự án CSSEP.

Tại cuộc họp nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ dự án CCSEP, đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND các phường khu vực Nha Trang rà soát toàn bộ số liệu về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tình hình xây dựng thực tế. Đồng thời, lập danh mục chi tiết từng nhóm hộ gia đình còn vướng mắc tại từng địa phương để có căn cứ xử lý dứt điểm. Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2026 hoặc kéo dài sang năm 2027, các đơn vị phải lập kế hoạch tiến độ cụ thể, xác định rõ khối lượng công việc đã thực hiện và những nhiệm vụ trọng tâm còn lại. Chủ đầu tư phải theo sát tiến độ chung, bảo đảm yêu cầu phát triển của tỉnh.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận toàn bộ dữ liệu, số liệu bồi thường, thu hồi đất từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trước đây để hoàn thiện phương án bồi thường bổ sung đối với các trường hợp còn tồn đọng. Đối với các dự án đã có chủ trương tạm dừng hoặc điều chỉnh quy hoạch như Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Chò Vò, các đơn vị phải thực hiện thủ tục quyết toán riêng cho từng dự án theo đúng quy định tài chính.