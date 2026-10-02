Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công

Đoàn công tác khảo sát tình hình thực tế tại Dự án Khu tái định cư Bình Thuận.

Theo báo cáo, giai đoạn 2021-2025, xã Đại Từ có 82 công trình, dự án, với tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao trên 130,8 tỷ đồng; giải ngân đạt 96% kế hoạch.

Giai đoạn 2026-2030, địa phương đã phê duyệt danh mục 26 công trình, dự án, với tổng nguồn vốn trên 199,3 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đạt trên 60%.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Đại Từ.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số công trình thi công chậm, phải gia hạn hợp đồng; một số dự án do cấp huyện chuyển giao chưa được bố trí đủ vốn. Những khó khăn này ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, trong đó có các công trình thuộc kế hoạch hoàn thành bộ tiêu chí nông thôn mới năm 2026.

Khảo sát thực tế tại các dự án Nhà lớp học 3 tầng tại Trường THCS Khôi Kỳ; Khu tái định cư Bình Thuận; Công trình nước sinh hoạt tập trung Lục Ba và Công trình chỉnh trang, lát vỉa hè trục đường 261, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tập trung làm rõ tiến độ thực hiện, tỷ lệ giải ngân, nhu cầu vốn còn thiếu và những vướng mắc trong quá trình triển khai.

Lãnh đạo địa phương phát biểu.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí PhóChủ tịch HĐND tỉnhđề nghị xã Đại Từ rà soát toàn diện danh mục các công trình, dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm của từng đơn vị liên quan; chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với các dự án chuyển tiếp, địa phương cần đánh giá cụ thể nhu cầu vốn, khả năng cân đối và đề xuất phương án xử lý phù hợp; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.