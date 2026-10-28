Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp Bình Phú, Thịnh Minh

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các KCN tỉnh, Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN Bình Phú tại phường Kỳ Sơn có quy mô 214,29ha, tổng vốn đầu tư 2.101,6 tỷ đồng, do Công ty TNHH Bình Phú Invest làm chủ đầu tư. Đến nay, diện tích đã chi trả bồi thường về đất và tài sản trên đất đạt 188,27ha, bằng 87,86% tổng diện tích dự án. Lũy kế vốn đầu tư thực hiện đạt 678,340 tỷ đồng, bằng 32,2% tổng vốn đăng ký.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thịnh Minh.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thịnh Minh tại xã Thịnh Minh có quy mô 429,5ha, tổng vốn đầu tư 4.365 tỷ đồng, do liên danh Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long và Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Hợp Long làm chủ đầu tư. Đến nay, diện tích đã có thông báo thu hồi đất đợt 1 và đợt 2 là 137ha; diện tích đã được phê duyệt phương án bồi thường đạt 92,82ha. Ở giai đoạn 3, UBND xã Thịnh Minh đã ban hành thông báo thu hồi 38ha trong tổng số 57ha, đang triển khai kê khai, kiểm đếm.

Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện các dự án.

Chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai Dự án KCN Bình Phú.

Quá trình triển khai các dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Một số hộ dân chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường, hỗ trợ, chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, việc xác định nguồn gốc đất, giải quyết tranh chấp và thống nhất diện tích, loại đất, mục đích sử dụng đất còn mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Lãnh đạo UBND phường Kỳ Sơn báo cáo tiến độ dự án trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Thịnh Minh kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân, đánh giá tiến độ từng dự án và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng cũng như đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư rà soát toàn diện tiến độ từng dự án, xác định rõ khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp, đề xuất giải pháp xử lý kịp thời, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ địa phương giải quyết khó khăn thuộc thẩm quyền; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện, cần phân công rõ nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các KCN.

Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với sở, ngành liên quan, tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đúng quy định pháp luật. Khẩn trương kiểm kê, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường đối với những trường hợp còn vướng mắc; tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với người dân, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách và quyền, lợi ích hợp pháp của người có đất thu hồi.

Đối với các chủ đầu tư phối hợp với các sở, ngành, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công hạ tầng kỹ thuật, khu tái định cư và các hạng mục liên quan, bảo đảm điều kiện phục vụ người dân, đáp ứng yêu cầu triển khai dự án.