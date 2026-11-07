Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án ven biển ở Huế

Sau khi nghe các chủ đầu tư báo cáo về dự án hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, dự án Xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An, dự án du lịch nghỉ dưỡng ven biển và tuyến đường giao thông kết nối đường ven biển ra biển Hải Dương.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế dự án hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An.

Tại dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc về mặt bằng. Đặc biệt, việc xử lý các phần mộ chưa có người kê khai và khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm công trình hoàn thành trước Tết Dương lịch năm 2027 và giải ngân 100% vốn được bố trí.

Theo chủ đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, khối lượng tổng thể dự án đến nay đạt khoảng 67% so với hợp đồng, giải ngân vốn năm 2026 đạt 57,5% kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng khu vực công viên đã hoàn thành, trong khi khu vực quảng trường còn một số vướng mắc liên quan đến di dời mồ mả.

Dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, đến nay đạt khoảng 67% khối lượng so với hợp đồng.

Dự án Xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An được khởi công từ tháng 6/2026, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027. Đến nay, khối lượng thi công gói thầu đạt khoảng 40%, trong đó tuyến kè bảo vệ bờ đạt khoảng 65% khối lượng hợp đồng, cấu kiện đê ngầm đã đúc đạt khoảng 85% tổng số cấu kiện; tỷ lệ giải ngân đạt 94% vốn đã bố trí.

Qua đi kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, phù hợp với điều kiện thời tiết. Qua đó, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, bảo đảm an toàn công trình trong quá trình triển khai. Đồng thời, chủ động rà soát, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo tiến độ đề ra, sớm phát huy hiệu quả công trình trong phòng, chống sạt lở, bảo vệ bờ biển và đời sống người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra thực tế tiến độ thi công Dự án Xử lý sạt lở bờ biển Thuận An.

Theo ông Thanh, khu vực Thuận An chịu tác động của sóng lớn, triều cường và nguy cơ xâm thực, việc triển khai dự án cần chú trọng tiến độ, chất lượng, an toàn thi công; chủ động có phương án ứng phó với diễn biến bất lợi của thời tiết, bảo đảm hiệu quả đầu tư và phát huy mục tiêu phòng, chống sạt lở của công trình.

Đối với tuyến đường giao thông kết nối đường ven biển ra biển Hải Dương, dự án có chiều dài dự kiến khoảng 1,26km, hiện đang thực hiện thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm triển khai khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí vốn. Việc đầu tư tuyến đường không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn tạo điều kiện kết nối đồng bộ, khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ tại khu vực biển Hải Dương.

Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu chủ đầu tư chủ động phương án ứng phó với diễn biến bất lợi của thời tiết, bảo đảm hiệu quả đầu tư và phát huy mục tiêu phòng, chống sạt lở của công trình.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, các sở, ngành, địa phương cần chủ động, quyết liệt trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trên tinh thần đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; không để những vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện để các dự án du lịch, dịch vụ sớm đi vào hoạt động sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế khu vực ven biển, thu hút nguồn lực đầu tư, tạo thêm việc làm cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án công viên văn hóa đa năng biển Thuận An ở TP Huế có tổng mức đầu tư gần 118 tỷ đồng do Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 (nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương) làm chủ đầu tư. Công trình do liên danh Công ty Cổ phần Thủy lợi Thừa Thiên Huế và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 171 đảm nhận thi công. Dự án xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An có tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng, trong đó giá trị gói thầu xây lắp theo hợp đồng gần 239 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm xây dựng 2 đoạn đê ngầm giảm sóng, mỗi đoạn dài 365m, bờ kè dài 670m và mỏ hàn bằng ống địa kỹ thuật dài 250m. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027 góp phần làm hạn chế xói lở, tạo điều kiện bồi tụ bãi biển, bảo vệ khu dân cư, hạ tầng du lịch trước tác động ngày càng nghiêm trọng của sóng, triều cường và biến đổi khí hậu.