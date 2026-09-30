Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối

Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ các dự án cầu Quang Vinh 1 và cầu Quang Vinh 2.

Đoàn công tác kiểm tra Dự án cầu Quang Vinh 1, Dự án cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh, xã Cao Ngạn (thành phố Thái Nguyên cũ); tuyến đường dẫn từ cầu Quang Vinh 1 đến cầu Quang Vinh 2 thuộc Dự án Khu đô thị Nam Sông Cầu.

Qua kiểm tra cho thấy, đến nay tiến độ thi công 2 cầu cơ bản đáp ứng yêu cầu. Cầu Quang Vinh 1 đạt 66,5% giá trị hợp đồng; cầu Quang Vinh 2 đạt 47,4%. Các hạng mục cầu, dầm, trụ và gia công kết cấu thép được triển khai theo kế hoạch.

Đối với dự án đường giao thông kết nối, đoạn 1 chỉ đạt khoảng 5%; các gói thầu đoạn 2 và hệ thống điện chiếu sáng, điện mỹ thuật dự kiến lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2026.

Thường trực Tỉnh ủy nghe đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ các dự án cầu Quang Vinh 1 và cầu Quang Vinh 2.

Khó khăn lớn hiện nay là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Tại phường Quan Triều, hiện thu hồi 20,79% diện tích; trong 131 hộ phải bố trí tái định cư, mới có 10 hộ được bố trí.

Phường Linh Sơn đã thu hồi 84% diện tích, hoàn thành bố trí tái định cư cho 59/59 hộ và di chuyển toàn bộ 137 ngôi mộ. Tuy nhiên, còn 3 hộ chưa hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án cầu Quang Vinh 1 đang được khẩn trương thi công.

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tái định cư, không để ảnh hưởng tiến độ các công trình trọng điểm.

Đối với cầu Quang Vinh 1, đến ngày 31/10/2026 bàn giao toàn bộ mặt bằng đường dẫn đoạn từ đường Dương Tự Minh đến cầu Quang Vinh; ngày 30/11 bàn giao mặt bằng đoạn đường nối cầu Quang Vinh 1 đến cầu Quang Vinh 2 qua Khu đô thị Nam Sông Cầu.

Đối với cầu Quang Vinh 2, chủ đầu tư phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan đến bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trước ngày 5-10; khẩn trương tiếp nhận đất để triển khai hạ tầng tái định cư, bảo đảm trước ngày 10-10 giao đất tái định cư và chậm nhất ngày 1-11 có mặt bằng thi công đường đấu nối giữa 2 cầu. Mục tiêu đến ngày 30/4/2027 hoàn thành thông xe kỹ thuật cả 2 cầu.

Liên quan đến dự án xây mới Trường THPT Dương Tự Minh do một phần diện tích nằm trong phạm vi dự án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành khẩn trương tham mưu hoàn thiện chủ trương, thủ tục tài chính để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới. Đồng chí yêu cầu phải bảo đảm tiến độ dự án và không ảnh hưởng việc dạy và học của nhà trường.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương thường xuyên kiểm điểm tiến độ, chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, phấn đấu bảo đảm tiến độ đồng bộ giữa xây dựng cầu, đường kết nối và giải phóng mặt bằng.