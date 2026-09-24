Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bảo Yên

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các sở: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Làm việc với đoàn có đồng chí Trần Trọng Thông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bảo Yên; đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã, Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên, các nhà thầu và đơn vị liên quan.

Đoàn đi kiểm tra thực tế công trình.

Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Bảo Yên có tổng diện tích 58.034 m², quy mô 250 giường bệnh, tổng mức đầu tư 258 tỷ đồng. Công trình gồm khối hành chính; khối kỹ thuật nghiệp vụ và khám bệnh; nhà điều trị nội trú 200 giường; Khoa Truyền nhiễm 50 giường cùng các hạng mục Khoa Chống nhiễm khuẩn, Khoa Dinh dưỡng, nhà Đại thể và các công trình phụ trợ.

Đến nay, nhiều hạng mục của dự án đã đạt khoảng 98 - 99% khối lượng. Các khối nhà đã hoàn thành phần thô và đang hoàn thiện; hệ thống cửa đạt 99%, trần thạch cao 98%, sơn trong và ngoài nhà 90%, hệ thống cấp nước quanh nhà 99%, thiết bị vệ sinh 98%, hệ thống phòng cháy, chữa cháy 98%.

Các hạng mục cấp nước, trạm biến áp, nhà để xe, san nền và một số công trình ngoài nhà cơ bản hoàn thành. Phần sân đã hoàn thành 100% lớp base, thảm bê tông nhựa đạt 50%, hệ thống thoát nước đạt 100%. Hệ thống điều hòa, thang máy cơ bản được lắp đặt; 6 thang máy đã hoàn thành lắp đặt, khối lượng đạt 99%.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 9/2026. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến thủ tục cấp giấy phép môi trường, kiểm tra công tác nghiệm thu, vận hành thử nghiệm các hệ thống kỹ thuật và hoàn thiện một số hạng mục.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đã tập trung trao đổi, thống nhất giải pháp tháo gỡ từng nội dung, bảo đảm các điều kiện để dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phí Công Hoan, Giám đốc Sở Xây dựng yêu cầu xã Bảo Yên tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu đẩy nhanh thẩm định, trình phê duyệt giấy phép môi trường, làm cơ sở để Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Lãnh đạo sở y tế phát biểu.

Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu, bảo đảm công trình đáp ứng đầy đủ các điều kiện để bàn giao, đưa vào sử dụng theo kế hoạch.

Việc sớm giải quyết các thủ tục còn vướng mắc và hoàn thiện những hạng mục cuối cùng sẽ tạo điều kiện đưa Bệnh viện Đa khoa khu vực Bảo Yên vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân trên địa bàn.