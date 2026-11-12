Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn khoa học, công nghệ

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ trì buổi làm việc về tiến độ giải ngân nguồn vốn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, năm 2026, tỉnh được giao tổng nguồn vốn hơn 841,2 tỷ đồng lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, nguồn vốn đầu tư công hơn 408,2 tỷ đồng, đã giải ngân trên 83,3 tỷ đồng, đạt 20,43%. Đối với nguồn kinh phí thường xuyên 433 tỷ đồng, đã giải ngân 155,882 tỷ đồng, đạt 36%.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Thị Cẩm Hằng

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áo cáo tình hình giải ngân các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Đối với nguồn vốn đầu tư công, tỉnh đã phân bổ cho 7 dự án, gồm 2 dự án chuyển tiếp từ năm 2025 và 5 dự án mới trong năm 2026. Đến nay, 2 dự án hoàn thành, 5 dự án còn lại đang trong quá trình ký kết hợp đồng và triển khai các gói thầu chính. Ngoài ra, có 3 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư và 1 dự án đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, dự án, phấn đấu giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch năm 2026.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trần Hoàng Lộc

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hát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nhiệm vụ, dự án, đồng thời bảo đảm chất lượng và hiệu quả sử dụng sau đầu tư. Đối với các gói thầu đang triển khai, các đơn vị cần chủ động phối hợp với nhà thầu, thường xuyên kiểm tra tiến độ, yêu cầu kỹ thuật và chất lượng thiết bị.

Riêng đối với các dự án số hoá tài liệu, cần rà soát kỹ hồ sơ trước khi thực hiện; dữ liệu sau số hoá phải chính xác, thống nhất, có khả năng khai thác và sử dụng hiệu quả trong thực tế.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thực hiện nghiêm các quy định về lựa chọn nhà thầu, bảo đảm công khai, minh bạch trong đấu thầu, mua sắm thiết bị công nghệ thông tin. Người đứng đầu các sở, ngành, đơn vị chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện và giải ngân. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo trì, bảo hành thiết bị sau bàn giao, tránh tình trạng đầu tư nhưng không khai thác hiệu quả.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, yêu cầu.

Bên cạnh đó, các sở, ngành cần chủ động xây dựng danh mục dự án, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án năm 2027, không để chậm trễ trong khâu chuẩn bị. Ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ khoa học, công nghệ có tính ứng dụng cao; nhân rộng những mô hình hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý tài nguyên, môi trường và bảo đảm an ninh, trật tự./.