Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh 21 dự án phục vụ APEC 2027

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Tại cuộc họp giao ban tuần 46 về tiến độ các dự án diễn ra chiều 11/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh thời gian triển khai còn lại không nhiều, yêu cầu các đơn vị khẩn trương giải quyết những vướng mắc, không để thủ tục hành chính trở thành điểm nghẽn ảnh hưởng tiến độ dự án.

Đồng chí đề nghị các đơn vị vận dụng hiệu quả cơ chế luồng xanh, đẩy nhanh các thủ tục liên quan; đồng thời cập nhật, rà soát và đối chiếu chính xác số liệu về tiến độ thi công, giải ngân của từng dự án.

Đối với Sở Tài chính, cần rà soát cụ thể tình hình xử lý khó khăn của từng công trình, dự án trong báo cáo tuần tiếp theo; làm rõ nội dung đã thực hiện, vấn đề còn tồn đọng và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Về giải phóng mặt bằng, đồng chí Lê Trung Hồ ghi nhận nỗ lực của UBND đặc khu Phú Quốc, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tuần tới, tạo điều kiện triển khai thi công theo kế hoạch.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh An Giang, danh mục phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 gồm 21 dự án, trong đó có 11 dự án đầu tư công và 10 dự án đầu tư kinh doanh, PPP.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn bố trí cho các dự án hơn 13.476 tỉ đồng. Đến ngày 10/11/2026, các dự án giải ngân 9.710/13.477 tỉ đồng, đạt 72,05% kế hoạch.

Về tiến độ thi công, có 7 dự án đạt khối lượng cao, trên 60%, trong đó một số hạng mục cơ bản hoàn thành. Các dự án tiêu biểu gồm ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, Trung tâm giám sát điều hành thông minh Phú Quốc và đường tỉnh 975.

Ngoài ra, có 8 dự án đang thi công với khối lượng thực hiện ở mức trung bình; 9 dự án có khối lượng thi công thấp hoặc chưa triển khai.