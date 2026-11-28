Nút giao đường Điện Biên Phủ với tuyến tránh Quốc lộ 1A chưa thể hoàn thiện do vướng mắc đấu nối.

Theo đó, tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh bàn giao mặt bằng trước ngày 1/12/2026 để triển khai hai nút giao: đường Điện Biên Phủ giao tuyến tránh Đồng Hới tại Km665+640 và trục đường Dinh Mười giao Quốc lộ 1 tại Km677+116. Với nút giao đường vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Km765+970, nhà đầu tư được đề nghị bàn giao mặt bằng ngay sau khi có giấy phép thi công. Các chủ đầu tư phải thi công ngay khi nhận mặt bằng, bảo đảm tiến độ và giải ngân.

Đường Điện Biên Phủ dài hơn 1,4 km, rộng 36 m, kết nối cầu Nhật Lệ 2 với tuyến tránh Quốc lộ 1, được đầu tư 165 tỷ đồng từ vốn Ngân hàng Thế giới. Công trình hoàn thành giữa năm 2023 nhưng nút giao với tuyến tránh chưa thể hoàn thiện, khiến phương tiện từ cầu Nhật Lệ 2 chưa thể lưu thông trực tiếp ra tuyến tránh để kết nối với đường Hồ Chí Minh và cao tốc Bắc - Nam.

Đầu năm 2026, tỉnh triển khai dự án nút giao với vốn hơn 20 tỷ đồng. Nhà thầu thi công từ tháng 3/2026 và hoàn thành một cống hộp. Cuối tháng 5/2026, nhà đầu tư BOT gửi đơn đến cơ quan công an phản ánh việc phá dỡ mái taluy có dấu hiệu phá hoại kết cấu công trình, đồng thời đề nghị điều tra, xử lý và khôi phục hiện trạng. Công trình sau đó dừng thi công. Đầu tháng 9/2026, nhà thầu bàn giao phần việc đã thực hiện và đưa máy móc khỏi công trường. Phương tiện từ cầu Nhật Lệ 2 phải đi vòng 2 km để tiếp cận tuyến tránh Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh hoặc cao tốc Bắc - Nam; nút giao hoàn thành sẽ rút ngắn quãng đường 1,5 km.

Đường Dinh Mười dài hơn 4 km, đi qua xã Ninh Châu và xã Quảng Ninh, được đầu tư 91 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành nhưng chưa thể đấu nối vào tuyến tránh BOT.

Tương tự, đường Dinh Mười dài hơn 4 km, qua xã Ninh Châu và xã Quảng Ninh, vốn đầu tư 91 tỷ đồng, thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị (BIIG2), sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Dự kiến hoàn thành cuối tháng 12/2026, tuyến nằm trên trục đông - tây, kết nối Quốc lộ 1 với các khu vực kinh tế và mở rộng không gian phát triển hướng biển. Tuy nhiên, đường chưa thể đấu nối BOT do vướng mặt bằng tại hai đầu nút giao, mỗi bên còn gần 2 m chưa thể thi công.

Theo Ban Quản lý dự án BIIG2, nếu không hoàn thành đấu nối, khoản vay ADB có thể bị đóng trong năm 2026. Công trình có nguy cơ không được nghiệm thu, thanh toán đúng hạn, ảnh hưởng tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn vay quốc tế.

Lý giải việc chưa đồng ý bàn giao mặt bằng, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh cho rằng mở các nút giao có thể phân tán lưu lượng phương tiện, ảnh hưởng doanh thu thu phí và phương án tài chính các dự án BOT. Doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp bảo đảm quyền lợi theo hợp đồng đã ký.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh rà soát nguyên nhân sụt giảm doanh thu từng dự án BOT, hoàn thiện hồ sơ gửi Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 1/12/2026. Cục Đường bộ Việt Nam, cơ quan ký hợp đồng BOT, được đề nghị hướng dẫn nhà đầu tư nghiên cứu phương án xử lý tác động đến doanh thu thu phí, bảo đảm phù hợp pháp luật và hợp đồng. UBND tỉnh Quảng Trị cam kết phối hợp với nhà đầu tư BOT và Bộ Xây dựng rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh tài chính dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Các chủ đầu tư phải chuẩn bị điều kiện để thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng.

Trước đó, tỉnh Quảng Trị nhiều lần làm việc với nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để tháo gỡ vướng mắc trong đấu nối các tuyến đường nhánh vào đường BOT. Tháng 9/2025, căn cứ Luật Đường bộ năm 2024, việc đấu nối các tuyến đường theo quy hoạch vào đường BOT được xác định không phải lấy ý kiến nhà đầu tư. Cơ quan quản lý đường bộ đã cấp phép thi công, tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn vướng mắc về tài sản, mặt bằng và phương án tài chính của nhà đầu tư, khiến các nút giao chưa thể hoàn thành, các tuyến đường chưa được kết nối đồng bộ.

Việc sớm tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành các nút giao sẽ góp phần phát huy hiệu quả vốn đầu tư, tăng cường kết nối giao thông, rút ngắn thời gian và chi phí đi lại, hạn chế nguy cơ lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn đầu tư.