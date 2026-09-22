Tháo gỡ vướng mắc công trình nhà văn hóa bản Hin Phá

Cuộc làm việc về xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai công trình nhà văn hóa bản Hin Phá, xã Chiềng Hoa.

Công trình nhà văn hóa bản Hin Phá, xã Chiềng Hoa có tổng mức đầu tư trên 1,29 tỷ đồng, do UBND xã Chiềng Hoa làm chủ đầu tư (tiếp nhận chuyển tiếp từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La cũ). Công trình khởi công từ ngày 20/2/2023. Tuy nhiên, đến ngày 27/1/2024, dự án buộc phải tạm dừng do tác động từ việc thi công tuyến đường tỉnh lộ 111 (Bắc Yên – Mường La) gây sụt lún nền đất, nứt nẻ và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao tại khu vực đất xây dựng, gây mất an toàn cho công trình và khu dân cư lân cận.

Chủ tịch UBND xã Chiềng Hoa báo cáo tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, UBND xã Chiềng Hoa đã báo cáo chi tiết về tình hình thực hiện công trình. Đến nay, tổng vốn đầu tư công đã giao cho dự án là 1,012 tỷ đồng, đã giải ngân 575,7 triệu đồng. Khối lượng xây lắp thực tế hoàn thành đạt 373 triệu đồng, trong đó phần thiệt hại không thể khắc phục do sự cố địa chất trị giá 357,3 triệu đồng đã được dự án đường giao thông bồi thường, hoàn trả kinh phí. Ngoài ra, công trình không còn phù hợp với quy mô dân số mới của bản Hin Phá sau sáp nhập bản. UBND xã Chiềng Hoa đề xuất UBND tỉnh và các sở, ngành xem xét cho phép dừng thi công ở vị trí hiện tại; đồng thời giao Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá toàn diện mức độ an toàn công trình, làm cơ sở quyết định phương án xử lý.

Đại diện Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND xã Chiềng Hoa và các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, nền móng và các hạng mục công trình và có ý kiến bằng văn bản trước ngày 30/9. Yêu cầu Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn UBND xã Chiềng Hoa rà soát, xử lý nguồn vốn dự án, kinh phí bồi thường; thu hồi, quyết toán dứt điểm các khoản tạm ứng, bảo đảm không thất thoát ngân sách nhà nước. Giao Sở Dân tộc và Tôn giáo theo dõi, tổng hợp việc xử lý công trình thuộc Chương trình MTQG 1719; rà soát nhu cầu nhà văn hóa sau sắp xếp bản, bảo đảm quy mô đầu tư phù hợp số hộ dân và công năng sử dụng. Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp rà soát, tham gia ý kiến, xử lý các vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Đề nghị UBND xã Chiềng Hoa khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo sự cố; phối hợp các cơ quan chuyên môn đối chiếu công nợ, khối lượng, nguồn vốn, tài sản, vật tư và kinh phí bồi thường đã tiếp nhận; thực hiện thu hồi tạm ứng, thanh quyết toán và xử lý tài sản theo đúng quy định.