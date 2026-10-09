Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp

Các đại biểu chủ trì hội nghị. (Ảnh: ITPC)

Với chuyên đề tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong khu công nghệ cao, khu chế xuất và khu công nghiệp, hội nghị được tổ chức nhằm tạo diễn đàn đối thoại trực tiếp để cộng đồng doanh nghiệp trao đổi với Ban Quản lý HEPZA, Ban Quản lý SHTP, các cơ quan liên quan về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật, thủ tục hành chính và hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao.

Tại sự kiện, các doanh nghiệp kiến nghị các vấn đề liên quan về chính sách thuế và tiền sử dụng đất phi nông nghiệp; thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, giao đất và cấp chứng nhận đăng ký đầu tư/đăng ký doanh nghiệp điện tử.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu vướng mắc tại hội nghị. (Ảnh: ITPC)

Đồng thời kiến nghị các vướng mắc về cơ chế giá, tiêu thụ sản phẩm công nghệ cao và hoạt động gia công, xuất nhập khẩu; quy định về quản lý môi trường, hạ tầng năng lượng và công tác quản lý sức khỏe người lao động.

Cụ thể, về chính sách thuế, tiền sử dụng đất phi nông nghiệp và nghĩa vụ tài chính, doanh nghiệp đề nghị các cơ quan liên quan hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, việc rà soát đối chiếu dữ liệu nộp thuế, điều chỉnh khấu trừ và xử lý khoản tiền chậm nộp phát sinh do gián đoạn chuyển giao dữ liệu quản lý.

Đồng thời, đôn đốc xem xét, ban hành quyết định miễn giảm thuế đúng thời hạn; giải đáp các quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với phí dịch vụ ngân hàng và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xuất khẩu.

Về thủ tục đầu tư, giao đất và đơn giản hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đại diện các doanh nghiệp đề nghị các cơ quan thẩm quyền hướng dẫn quy trình, thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết song song hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư với hồ sơ giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Cơ quan chức năng cần làm rõ quy trình xử lý khoản ký quỹ bảo đảm đầu tư và thủ tục đăng ký, bổ sung ngành nghề kinh doanh. Đồng thời, đề xuất giải pháp đơn giản hóa thủ tục, thống nhất việc chấp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (BRC) dưới dạng điện tử, qua đó tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp…

Đại biểu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ITPC)

Ban tổ chức trực tiếp trao đổi, giải đáp các vấn đề doanh nghiệp kiến nghị. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền hoặc liên quan đến cơ quan khác, Ban tổ chức ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến đơn vị có thẩm quyền xem xét, phản hồi theo quy định.

Hội nghị cũng thông tin, phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật và định hướng phát triển liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý hạ tầng và vận hành sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.