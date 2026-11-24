Tổ giám sát làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Hà Quốc Trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Tổ giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đại diện Tổ giám sát báo cáo tại cuộc làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại cuộc làm việc.

Qua rà soát, toàn tỉnh có 121 dự án gặp khó khăn, vướng mắc, gồm 46 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 75 dự án ngoài ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Đến nay, các cơ quan chức năng đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 104 dự án; 17 dự án đã có phương án tháo gỡ và đang được xử lý.

Đối với các dự án được cập nhật trên Hệ thống theo dõi các dự án khó khăn, vướng mắc của Bộ Tài chính, tỉnh đã rà soát 71 dự án. Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định thành lập 8 đoàn thanh tra các dự án và đến nay đã có kết luận thanh tra.

Các kết luận thanh tra đã cơ bản làm rõ những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm trong công tác giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, việc quản lý, sử dụng đất và chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai dự án của các doanh nghiệp; đồng thời, kiến nghị, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý theo quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của Tổ giám sát trong việc giúp tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy luôn theo sát, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; hằng tuần nghe báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài và đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc. Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu đặt ra của Trung ương và của tỉnh, khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn, đòi hỏi sự tập trung cao độ hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thẳng thắn phê bình các đơn vị, địa phương liên quan trong công tác tổng hợp, báo cáo. Nhiều dự án đã có kết quả xử lý, nhưng việc cập nhật lên hệ thống dữ liệu còn thiếu sót, chậm trễ; nội dung báo cáo còn dài dòng, chưa tập trung vào số liệu trọng tâm. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay việc cập nhật dữ liệu, bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời; xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Đồng thời, tập trung rà soát toàn diện các nội dung liên quan, bám sát các nguyên tắc chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ để tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ; phấn đấu hoàn thành việc giải quyết các dự án tồn đọng trước ngày 20/12/2026, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận tinh thần chủ động của tỉnh Sơn La trong việc rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện báo cáo định kỳ hằng tuần, hằng tháng theo đúng hệ thống biểu mẫu của Trung ương. Mỗi dự án có vướng mắc phải xây dựng kế hoạch xử lý riêng, liệt kê cụ thể từng đầu việc, xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian hoàn thành. Dự án nào không còn khả năng xử lý thì kiên quyết loại bỏ. Sau khi hoàn tất việc tháo gỡ vướng mắc, phải tập hợp, lưu trữ thành bộ hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh, thống nhất cho từng dự án. Coi kết quả tháo gỡ khó khăn cho các dự án là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ; phấn đấu hoàn thành kế hoạch xử lý các dự án tồn đọng trước ngày 30/12/2026.