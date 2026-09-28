Tháo gỡ vướng mắc các dự án giao thông, xây dựng, khu đô thị

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Theo Quyết định số 1702 ngày 8/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ công tác số 4 đã chủ động triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 28 dự án thuộc các lĩnh vực giao thông, xây dựng và khu đô thị. Cụ thể, đối với 12 dự án sử dụng vốn tư nhân, đã giải quyết 5 dự án, thống nhất phương án xử lý 4 dự án và đang tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ cho 3 dự án còn lại, gồm: Khu đô thị mới Cò Nòi, Khu đô thị số 1 (phường Chiềng Sinh) và Khu đô thị số 2 (phường Chiềng An). Đối với 16 dự án sử dụng vốn nhà nước, đã hoàn thành giải quyết vướng mắc cho 14 dự án; 2 dự án còn lại là Đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu và Đường nội thị thị trấn Bắc Yên đều đã xác định phương án tháo gỡ cụ thể, không còn dự án tồn đọng chờ nghiên cứu.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Đại diện Thanh tra tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 7322/UBND-THKT ngày 27/9/2026 về tháo gỡ khó khăn cho 71 dự án thuộc thẩm quyền Trung ương trên Hệ thống của Ban Chỉ đạo 751, gồm: 66 dự án thuộc lĩnh vực đất đai, 4 dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn đầu tư hạ tầng và Dự án tạo mặt bằng khu Trung tâm Hành chính - Quảng trường tỉnh Sơn La. Các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu kết luận tại cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các sở, ngành rà soát từng dự án, xác định rõ vướng mắc; chủ động hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục. Những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với các dự án đã có phương án tháo gỡ, khẩn trương tổ chức thực hiện; các dự án đang nghiên cứu phương án cần sớm hoàn thiện hồ sơ, làm rõ cơ sở pháp lý và hướng xử lý. Đồng thời, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục về đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng và quyết toán, tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện sớm triển khai, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.