Tháo gỡ vướng mắc các dự án đầu tư công kéo dài vốn giải ngân sang năm 2026

Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: M.T

Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn các xã: Nam Hải Lăng, Diên Sanh, Mỹ Thuỷ và Hiếu Giang.

Trong đó, dự án cầu Câu Nhi-Hải Tân, đường Thượng Xá-Trà Lộc (ĐH.50), đường Thuận Đức-Lam Thủy-Phương Lang (ĐH.50a) có tổng mức đầu tư 140 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 130 tỉ đồng, ngân sách địa phương 10 tỉ đồng. Đến hết năm 2025, dự án đã giải ngân hơn 114 tỉ đồng; kế hoạch vốn năm 2025 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 là 15,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 30/9, tỉ lệ giải ngân nguồn vốn kéo dài sang năm 2026 chỉ đạt hơn 36,7%. Nguyên nhân chính là do nhà thầu thi công năng lực yếu, làm chậm trễ tiến độ dự án.

Đối với dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn với 4 dự án thành phần, hiện số vốn còn lại chưa giải ngân hơn 848 tỉ đồng. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn chưa hoàn thành.

Dự án Đường lâm nghiệp kết hợp phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Hiếu Giang thuộc dự án Trồng, bảo vệ rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa có tổng mức đầu tư hơn 1,7 tỉ đồng, hiện tiến độ giải ngân chỉ đạt 26,7%, dự kiến đến ngày 31/12, giải ngân 100% số vốn được phân bổ trong năm 2026.

Đại diện lãnh đạo các địa phương báo cáo tiến độ thực hiện dự án - Ảnh: M.T

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm thực hiện công tác GPMB đối với các dự án, đốc thúc tiến độ thi công của các nhà thầu,...

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp - Ảnh: M.T

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Đối với dự án cầu Câu Nhi-Hải Tân, đường Thượng Xá-Trà Lộc (ĐH.50), đường Thuận Đức-Lam Thủy-Phương Lang (ĐH.50a), các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện phương án lựa chọn nhà thầu phụ đủ năng lực để thi công các hạng mục còn lại, kịp thời giải ngân số vốn đã được bố trí trước ngày 31/12. Đối với dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn, địa phương cần áp dụng linh hoạt, tối đa và đúng quy định các điều khoản về hỗ trợ, đền bù GPMB, sớm bảo đảm đời sống ổn định cho người dân.

Bên cạnh đó, các sở, ngành tiếp tục tăng cường hỗ trợ về chuyên môn trong công tác GPMB cho các địa phương. Trên cơ sở cam kết của các xã và đơn vị liên quan về thời gian hoàn thiện và công tác giải ngân nguồn vốn của các dự án, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị bám sát đường găng tiến độ, nhất là các mốc thời gian trong tháng 10/2026 theo chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh để hoàn thành các dự án theo kế hoạch.