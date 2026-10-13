Tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm của Sun Group

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc - Ảnh: N.L

Hiện Sun Group đang nghiên cứu, triển khai 12 dự án trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư khoảng 200 nghìn tỉ đồng. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tiến độ các dự án du lịch, nghỉ dưỡng và khu đô thị, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ.

Đối với dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 16.234 tỉ đồng, nhà đầu tư đã hoàn thành các thủ tục về đất đai, lâm nghiệp, đấu giá quyền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính. Hiện hồ sơ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và báo cáo đánh giá tác động môi trường đang được hoàn thiện.

Dự án dự kiến khởi công ngày 30/10. Tuy nhiên, danh mục ưu tiên áp dụng cơ chế đặc thù về vật liệu xây dựng chưa được ban hành, do đó cần sớm hoàn thành để bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: N.L

Đối với 3 dự án khu đô thị, gồm: Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới, phía Tây hồ Bàu Tró; Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ và Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ, công tác trích đo, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng còn khối lượng lớn; tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 chưa đáp ứng yêu cầu. Vướng mắc chủ yếu liên quan đến xác định nguồn gốc, chủ sử dụng đất, tranh chấp, di dời mồ mả và sự phối hợp của một số hộ dân. Riêng dự án Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới, phía Tây hồ Bàu Tró, nhà đầu tư chưa chuyển khoảng 70 tỉ đồng kinh phí giải phóng mặt bằng.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: N.L

Các dự án du lịch, nghỉ dưỡng tại Phong Nha-Kẻ Bàng, hang Thắng, hang Rục Mòn-hồ Yên Phú và khu vực hồ Thác Chuối-Nông trường Việt Trung đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, lập quy hoạch và lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định.

Tại buổi làm việc, Sun Group đề xuất đưa 5 dự án vào danh mục dự án trọng điểm ưu tiên, trong đó riêng dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối hoàn thiện thủ tục pháp lý trong quý IV/2026, đồng thời kiến nghị các sở, ngành, địa phương hỗ trợ điều kiện tổ chức khởi công dự án vào ngày 30/10.

Tập đoàn cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu khu vực U Bò-hồ Thác Chuối, điều chỉnh quy hoạch chung Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và sớm xác định giá đất đối với 3 dự án khu đô thị để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai các bước tiếp theo.

Đại diện Sun Group phát biểu ý kiến tại buổi làm việc - Ảnh: N.L

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận sự chủ động của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư; đồng thời yêu cầu đôn đốc, kiểm soát tiến độ thực hiện 5 dự án ưu tiên.

Đối với dự án núi U Bò-hồ Thác Chuối, cần hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết và báo cáo đánh giá tác động môi trường trong tuần này, xây dựng phương án tổ chức lễ khởi công trước ngày 25/10 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc - Ảnh: N.L

Đối với các dự án khu đô thị, đồng chí yêu cầu nhà đầu tư chủ động bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng, xác định khu vực ưu tiên để triển khai đồng bộ, tránh dàn trải, ảnh hưởng tiến độ. Các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu điều chỉnh giá đất đô thị phù hợp thực tiễn, trình HĐND tỉnh xem xét trong tháng 1/2027.

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.L

Đối với dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng và khai thác hoạt động du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng, nhà đầu tư cần phối hợp hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chung Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Đồng thời, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng hoàn chỉnh phương án liên doanh, liên kết khai thác sản phẩm trong phạm vi quản lý trước ngày 15/11, bảo đảm cơ sở pháp lý, lộ trình thực hiện và hiệu quả kinh tế-xã hội, gắn với sử dụng lao động địa phương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Chiến Thắng; chủ động phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, giải quyết các vướng mắc, nhất là về quy hoạch và giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ các dự án.