Tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Vạn Xuân.

Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tân Việt được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt năm 2015, có quy mô khoảng 6,67ha, do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Tân Đại Việt làm chủ đầu tư. Trong phạm vi dự án có khoảng 570 ngôi mộ cần di dời để thực hiện hạng mục công viên cây xanh. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ di dời hơn 500 ngôi mộ còn chậm so với yêu cầu.

Qua kiểm tra thực địa, đồng chí Bùi Văn Lương yêu cầu địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường phối hợp, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 2 do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình làm chủ đầu tư, có quy mô gần 300ha, tổng mức đầu tư 3.650 tỷ đồng, triển khai trên địa bàn phường Phổ Yên, phường Vạn Xuân và xã Điềm Thụy.

Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung quỹ đất công nghiệp, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp của tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án tại thực địa.

Hiện, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án có nhiều chuyển biến tích cực. Chủ đầu tư đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để san gạt mặt bằng.

Thi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Lương yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư tăng cường phối hợp, khẩn trương rà soát, tháo gỡ vướng mắc đối với từng trường hợp cụ thể.

Đối với các hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa tháo dỡ công trình, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân khẩn trương thực hiện, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí cũng yêu cầu chính quyền và các đơn vị liên quan xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện từng phần việc; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư triển khai dự án.