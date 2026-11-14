Tháo gỡ vướng mắc 5 dự án trọng điểm tại xã Cát Tiến và Đề Gi

Trọng tâm là đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đất đai, tạo điều kiện để nhà đầu tư sớm triển khai dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (hàng đầu, bìa trái) kiểm tra Dự án Khu dân cư, dịch vụ, du lịch Chánh Oai (xã Cát Tiến). Ảnh: Xuân Định

Tại xã Cát Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã kiểm tra 3 dự án gồm: Khu đô thị Cát Hải (48,7 ha, vốn đầu tư 2.097,6 tỷ đồng); Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch 1 (308,2 ha, vốn đầu tư 2.599,1 tỷ đồng) ; Khu dân cư, dịch vụ, du lịch Chánh Oai (33,64 ha, vốn đầu tư 1.218,9 tỷ đồng).

Trong đó, Dự án Khu đô thị Cát Hải đã hoàn thành kiểm kê, đo đạc nhưng chưa được phê duyệt phương án bồi thường, chưa ký hợp đồng thực hiện dự án.

Dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch 1 đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chuyển mục đích sử dụng rừng; nhà đầu tư đã ứng hơn 40 tỷ đồng phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đang hoàn thiện các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng.

Riêng Dự án Khu dân cư, dịch vụ, du lịch Chánh Oai đã ký hợp đồng thực hiện dự án, bàn giao mốc giới ngoài thực địa và đang triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường, GPMB; mục tiêu hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30-6-2027.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa phải) kiểm tra Dự án Khu đô thị và du lịch An Quang (xã Đề Gi). Ảnh: Xuân Định

Tại xã Đề Gi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra 2 dự án: Khu đô thị và du lịch An Quang (89,2 ha, vốn đầu tư 5.228,8 tỷ đồng) và Khu đô thị Cát Khánh tại Cụm công nghiệp chế biến thủy sản Cát Khánh (41,61 ha, vốn đầu tư 1.996,2 tỷ đồng).

Đến nay, Dự án Khu đô thị và du lịch An Quang đã GPMB khoảng 40,49/89,2 ha; riêng tiểu khu du lịch phía Đông đường ven biển đạt 40,49/40,69 ha (tương đương 99,49%), tạo mặt bằng liền thửa đủ điều kiện thi công.

Nhà đầu tư đã ứng 70,5 tỷ đồng phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Mặc dù địa phương đã 2 lần mời làm việc để bàn giao phần mặt bằng đủ điều kiện thi công, nhưng nhà đầu tư vẫn chưa tiếp nhận.

Đối với Dự án Khu đô thị Cát Khánh, nhà đầu tư đã triển khai các công việc khảo sát, thiết kế hạ tầng kỹ thuật nhưng chưa tạm ứng khoảng 57,64 tỷ đồng kinh phí bồi thường GPMB theo đề nghị của địa phương; đồng thời không tham dự buổi làm việc bàn giao 17,1 ha mặt bằng sạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 4 từ trái sang) kiểm tra Dự án Khu đô thị Cát Hải (xã Cát Tiến). Ảnh: Xuân Định

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương rà soát cụ thể từng dự án, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của từng đơn vị để tập trung giải quyết.

Trong đó, cần khẩn trương tháo gỡ các thủ tục về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng đủ điều kiện cho nhà đầu tư.

Các doanh nghiệp phải chủ động phối hợp với địa phương, thực hiện đầy đủ trách nhiệm về kinh phí GPMB, tiếp nhận mặt bằng đã được bàn giao và khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án.

Việc tháo gỡ phải đi vào từng vướng mắc cụ thể, không để tình trạng mặt bằng đủ điều kiện nhưng chậm đưa vào thi công hoặc dự án kéo dài do thiếu sự phối hợp giữa các bên; qua đó, bảo đảm tiến độ, hiệu quả đầu tư và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai trên địa bàn tỉnh.