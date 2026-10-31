Tháo gỡ vướng mắc 206 dự án, khơi thông nguồn lực đầu tư

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 365 dự án gặp khó khăn, vướng mắc cần tập trung xử lý, với tổng diện tích sử dụng đất 24.616,8ha và tổng vốn đầu tư 268.222,22 tỷ đồng.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 206 dự án, đạt tỷ lệ 56,44%. Nhóm dự án này có tổng vốn đầu tư 93.412,03 tỷ đồng, tổng diện tích sử dụng đất 10.265,5ha.

Trong số các dự án đã được tháo gỡ, có 50 dự án đã đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư 36.464,57 tỷ đồng và diện tích đất 2.111,91ha. Ngoài ra, 37 dự án đang tái khởi động xây dựng, có tổng vốn đầu tư 6.797,2 tỷ đồng, diện tích 1.153,14ha.

Việc tháo gỡ vướng mắc cho loạt dự án giúp giải phóng nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội cho Lâm Đồng.

Đáng chú ý, có 31 dự án được tháo gỡ sau khi quy hoạch chung các xã được phê duyệt, với tổng diện tích sử dụng đất 521,12ha và tổng vốn đầu tư 5.505,98 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 61 dự án đã được tháo gỡ, hướng dẫn xử lý các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, khoáng sản..., với tổng vốn đầu tư 38.977,82 tỷ đồng, diện tích 5.383,4ha. Có 27 dự án đã có quyết định, thông báo thu hồi đất hoặc chấm dứt hoạt động dự án.

Tuy nhiên, công tác xử lý các dự án tồn đọng vẫn còn nhiều việc phải thực hiện. Hiện còn 159 dự án đang tiếp tục được tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, với tổng vốn đầu tư 174.810,19 tỷ đồng và diện tích sử dụng đất 14.351,27ha.

Trong hai tháng cuối năm 2026, UBND tỉnh xác định tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phấn đấu đưa 159 dự án tồn đọng vào hoạt động.

Tỉnh cũng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, kinh doanh; rà soát quỹ đất, lập quy hoạch và xây dựng danh mục dự án mời gọi các doanh nghiệp có tiềm lực nghiên cứu đầu tư.

Việc tiếp tục xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc được tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm giải phóng nguồn lực, thúc đẩy hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.