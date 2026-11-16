Tháo gỡ triệt để các nút thắt về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Hội nghị Cơ chế, chính sách về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp cho biết, trong những năm qua, công tác quản lý, đầu tư xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp đã được các địa phương quan tâm triển khai sâu rộng, đóng góp tích cực vào phát triển công nghiệp địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động.

Để tiếp tục hoàn thiện thể chế và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định số 303/2026/NĐ-CP ngày 01/8/2026 (có hiệu lực từ ngày 15/9/2026) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Nhằm đảm bảo hệ thống pháp luật thống nhất, dễ theo dõi và thuận lợi trong áp dụng thực tiễn, Bộ Công Thương đã ban hành Văn bản hợp nhất số 71/2026/VBHN-NĐ-BCT ngày 05/8/2026. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 12/10/2026 về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trong tình hình mới, Thông tư số 69/2026/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2024/TT-BCT ngày 15/8/2024 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp phát biểu tại hội nghị

“Hội nghị Cơ chế, chính sách về quản lý, phát triển cụm công nghiệp nhằm quán triệt, phổ biến sâu rộng các quy định mới về quản lý, phát triển cụm công nghiệp đến các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và doanh nghiệp khu vực miền Trung”, ông Nguyễn Văn Thịnh nói và đề nghị các Sở Công Thương sau Hội nghị cần khẩn trương tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp; áp dụng đúng các mẫu văn bản và chế độ báo cáo mới tại Thông tư 69/2026/TT-BCT; quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương và tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm các dự án cụm công nghiệp chậm tiến độ theo đúng Chỉ thị số 11/CT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Lãnh đạo Cục Công nghiệp cũng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị chủ động trao đổi, phản ánh thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc thực tế từ địa phương và doanh nghiệp để được giải đáp, tháo gỡ trực tiếp.

Tầm nhìn dịch chuyển từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo phát triển”

Theo lãnh đạo Cục Công nghiệp, khung pháp lý mới tại Văn bản hợp nhất số 71/2026/VBHN-NĐ-BCT mang tính đột phá rất lớn.

Nổi bật là các quy định cụ thể liên quan đến các loại hình cụm công nghiệp mới và thúc đẩy chuyển đổi xanh; cơ chế ngoại lệ và phân cấp mạnh mẽ; đồng hành cùng kinh tế tư nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân; tháo gỡ điểm nghẽn ngân sách và tài sản công; siết chặt kỷ cương môi trường và xử lý dứt điểm cụm công nghiệp lịch sử; chuẩn hóa chế độ báo cáo định kỳ và dữ liệu chuyển đổi số theo Thông tư số 69/2026/TT-BCT ngày 30/10/2026.

Theo bà Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng phòng Phát triển hạ tầng công nghiệp, khung pháp lý mới chính là công cụ để tái định hình lại toàn bộ năng lực cạnh tranh công nghiệp của các địa phương.

Làm rõ thêm nội dung này, bà Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng phòng Phát triển hạ tầng công nghiệp (Cục Công nghiệp) cho biết, Nghị định số 303/2026/NĐ-CP có 6 điểm đổi mới lớn. Trong đó, thống nhất ngưỡng tối thiểu 5 ha cho mọi cụm công nghiệp; quy định 4 loại hình cụm công nghiệp mới: Chuyên ngành, hỗ trợ, công nghệ cao, sinh thái; điều kiện linh hoạt, miễn điều kiện lấp đầy đối với cụm công nghiệp công nghệ cao, cụm công nghiệp sinh thái; chấm điểm lựa chọn chủ đầu tư (trường hợp Luật Đầu tư hoặc luật khác quy định thì thực hiện theo quy định của Luật); các quy định quỹ đất để thúc đẩy kinh tế tư nhân như dành đất cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phân định rõ trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, UBND cấp tỉnh, Sở Công Thương và UBND cấp xã theo hướng phân cấp triệt để, cắt giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính liên quan đến thành lập, mở rộng cụm công nghiệp xuống còn 37 ngày làm việc.

“Nhìn lại toàn bộ khung pháp lý mới tại Văn bản hợp nhất số 71/2026/VBHN-NĐ-BCT và Nghị định số 303/2026/NĐ-CP cho thấy tầm nhìn dịch chuyển mạnh mẽ từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo phát triển”. Nhà nước đã chủ động tháo gỡ triệt để các nút thắt và phân cấp tối đa cho cấp cơ sở, tạo lối đi riêng cho công nghệ cao, kinh tế tư nhân và mô hình sinh thái xanh. Khung pháp lý mới không đơn thuần là sửa đổi câu chữ mà chính là công cụ để tái định hình lại toàn bộ năng lực cạnh tranh công nghiệp của các địa phương”, bà Nguyễn Thị Hương khẳng định.

Tại hội nghị, đại diện các Sở Công Thương, UBND các xã, phường, chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, doanh nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành phố miền Trung đã được phổ biến các thông tin liên quan đến Nghị định số 303/2026/NĐ-CP ngày 01/8/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2024/TT-BCT ngày 15/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 12/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trong tình hình mới.