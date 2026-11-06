Tháo gỡ tồn tại, giữ nghiêm kỷ cương xây dựng

Việc HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội là bước đi thể hiện nỗ lực chủ động giải quyết những vướng mắc pháp lý tồn tại kéo dài, đồng thời chú trọng ổn định đời sống người dân và trật tự quản lý đô thị.