Tháo gỡ tồn tại, giữ nghiêm kỷ cương xây dựng
Xử lý những tồn tại về đất đai, trật tự xây dựng kéo dài nhiều năm, nhưng không đồng nghĩa với hợp thức hóa sai phạm. Đây là nguyên tắc xuyên suốt trong Nghị quyết số 96 vừa được HĐND thành phố Hà Nội ban hành. Các chuyên gia đánh giá, nghị quyết mở ra cơ chế tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng, song việc triển khai phải bảo đảm thượng tôn pháp luật, hài hòa lợi ích các bên và gắn với mục tiêu cải tạo, chỉnh trang đô thị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thao-go-ton-tai-giu-nghiem-ky-cuong-xay-dung-246261106192224073.htm