Tháo gỡ thủ tục khoáng sản, cần làm rõ trách nhiệm chuyển tiếp

Bảo đảm chuyển tiếp phải đến được từng hồ sơ

Với doanh nghiệp khoáng sản, thời gian giải quyết thủ tục gắn trực tiếp với kế hoạch khai thác, nghĩa vụ tài chính, hợp đồng cung ứng và việc làm của người lao động. Một hồ sơ kéo dài có thể khiến máy móc phải chờ, vốn tiếp tục chịu lãi, trong khi thời hạn thực hiện các cam kết thương mại vẫn đến gần. Bởi vậy, khi thay đổi cơ quan quản lý, điều doanh nghiệp cần biết rất cụ thể: hồ sơ đang ở đâu, ai tiếp tục giải quyết, những công việc đã hoàn thành có được công nhận và khi nào nhận được kết quả.

Mỏ than đang khai thác (ảnh minh họa)

Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP ngày 4/9/2026, có hiệu lực từ ngày 15/9/2026, quy định việc chuyển các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được xác định trong Nghị quyết về Bộ Công Thương; tại địa phương, chuyển các nhiệm vụ tham mưu tương ứng về Sở Công Thương. Văn bản đồng thời đặt ra cơ chế chuyển tiếp đối với giấy phép, hồ sơ đang giải quyết và nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

Những bảo đảm quan trọng đã được xác định: không buộc cấp đổi giấy phép chỉ vì thay đổi cơ quan quản lý; hồ sơ hợp lệ đang xử lý được chuyển nguyên trạng; các bước đã hoàn thành được kế thừa; thời hạn giải quyết không tính lại từ đầu. Trường hợp gián đoạn xử lý vì yêu cầu kỹ thuật chuyển giao hệ thống, hồ sơ, dữ liệu, cơ quan tiếp nhận phải thông báo cho tổ chức, cá nhân. Việc thay đổi đầu mối cũng không tự làm phát sinh yêu cầu xác định lại nghĩa vụ tài chính đã được xác định hợp pháp, trừ trường hợp pháp luật quy định phải điều chỉnh.

Như vậy, trọng tâm cần đặt vào việc tổ chức thực hiện đầy đủ những bảo đảm đã có. Doanh nghiệp cần một phương thức thực hiện rõ ràng, có thể theo dõi và kiểm tra. Một nguyên tắc đúng chỉ phát huy tác dụng khi người làm thủ tục biết sử dụng nguyên tắc đó để bảo vệ quyền lợi, còn người giải quyết công việc biết rõ trách nhiệm của mình.

Cũng cần phân biệt nguy cơ phát sinh trong quá trình chuyển giao với vi phạm đã được xác định. Việc bàn về trách nhiệm chuyển tiếp nhằm chủ động ngăn ngừa ách tắc. Mỗi nhận định về sự chậm trễ hay yêu cầu hồ sơ không phù hợp phải dựa trên vụ việc, tài liệu và căn cứ cụ thể. Cách tiếp cận này giúp kiến nghị có sức thuyết phục, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan quản lý nhận diện đúng những khâu cần điều chỉnh.

Bàn giao hồ sơ phải đi cùng trách nhiệm và dữ liệu

Một danh mục tài liệu có thể cho biết cơ quan đã chuyển bao nhiêu bộ hồ sơ, nhưng chưa phản ánh đầy đủ tình trạng giải quyết. Có hồ sơ mới được tiếp nhận; có hồ sơ đã kiểm tra thực địa, lấy ý kiến hoặc hoàn thành thẩm định; cũng có hồ sơ đang chờ doanh nghiệp bổ sung tài liệu. Nếu các trạng thái này không được xác định rõ, cơ quan tiếp nhận khó tiếp tục công việc, còn doanh nghiệp có thể phải giải thích lại quá trình đã thực hiện. Chi phí chuyển giao khi đó có nguy cơ chuyển thành chi phí đi lại, chờ đợi và chứng minh của người làm thủ tục.

Vì thế, cần chuẩn hóa thông tin bàn giao cho từng hồ sơ, gồm thời điểm tiếp nhận hợp lệ, các bước đã hoàn thành, nội dung còn phải xử lý, yêu cầu bổ sung đã gửi, thời gian còn lại và đơn vị chịu trách nhiệm tiếp tục giải quyết. Những thông tin cốt lõi cần được thông báo hoặc cho phép doanh nghiệp tra cứu. Nội dung chưa hoàn thành trước khi bàn giao phải được ghi nhận trung thực; công việc thuộc trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận phải có đầu mối thực hiện. Thiếu sót trong tài liệu bàn giao cần được các cơ quan phối hợp làm rõ, tránh để doanh nghiệp phải đi thu thập lại thông tin vốn đang được lưu giữ trong bộ máy nhà nước.

Yêu cầu này càng có ý nghĩa đối với hồ sơ khoáng sản, vốn có đặc thù kỹ thuật cao. Bản đồ, tọa độ, kết quả thăm dò, tài liệu trữ lượng, thiết kế khai thác và hồ sơ nghĩa vụ tài chính có quan hệ chặt chẽ với nhau. Một tài liệu bị thiếu hoặc một phiên bản dữ liệu không được nhận diện đúng có thể dẫn tới cách hiểu khác nhau về cùng một nội dung. Chất lượng chuyển giao vì vậy phụ thuộc đáng kể vào khả năng bảo toàn và truy xuất dữ liệu: tài liệu nào đã được phê duyệt, tài liệu nào đã được điều chỉnh, nội dung nào mới là đề xuất và nội dung nào đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận.

Kế thừa kết quả cũng cần đi cùng khả năng kiểm chứng. Khi phát hiện dấu hiệu sai sót hoặc có căn cứ pháp lý đòi hỏi xem xét lại, cơ quan có thẩm quyền phải xử lý theo đúng trình tự. Tuy nhiên, việc kiểm tra cần chỉ rõ nội dung, lý do và phạm vi; tránh yêu cầu thực hiện lại toàn bộ công việc chỉ vì người xử lý hoặc đơn vị quản lý đã thay đổi. Cách làm này vừa giữ tính liên tục của hoạt động quản lý, vừa bảo đảm khả năng phát hiện và sửa chữa sai sót.

Mặt khác, một dự án khai thác còn liên quan đến đất đai, môi trường, thuế, xây dựng và an toàn. Chuyển nhiệm vụ quản lý khoáng sản đòi hỏi cơ chế phối hợp thông suốt với các lĩnh vực này. Khi hồ sơ đang chờ ý kiến về đất đai hoặc môi trường, cần xác định cơ quan nào tiếp tục đôn đốc, tiếp nhận và tổng hợp. Khi dữ liệu phục vụ xác định nghĩa vụ tài chính có điểm chưa thống nhất, cần làm rõ đơn vị chủ trì đối chiếu, thay vì hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ lần lượt nhiều nơi.

Đầu mối chủ trì phải theo dõi tiến độ phối hợp, thông báo vướng mắc và báo cáo cấp có thẩm quyền khi vượt khả năng giải quyết. Việc phối hợp sẽ khó đạt hiệu quả nếu chỉ dừng ở chuyển văn bản mà thiếu người theo dõi đến kết quả cuối cùng. Bàn giao đầy đủ, theo đó, phải bao gồm tài liệu, dữ liệu, tiến độ và trách nhiệm xử lý phần công việc còn lại.

Đo hiệu quả chuyển giao bằng kết quả giải quyết công việc

Để cơ chế chuyển tiếp phát huy tác dụng, trước hết cần công khai đầu mối và tình trạng xử lý hồ sơ. Thông tin doanh nghiệp cần phải có giá trị sử dụng thực tế: đơn vị phụ trách, công việc còn lại, thời hạn dự kiến và lý do nếu có điều chỉnh tiến độ. Một hệ thống tra cứu chỉ thông báo chung rằng hồ sơ “đang được xử lý” sẽ khó giúp người làm thủ tục chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, cần kiểm soát chặt yêu cầu bổ sung hoặc thực hiện lại thủ tục. Mỗi yêu cầu phải xác định tài liệu còn thiếu, căn cứ pháp lý và mục đích sử dụng. Những nội dung đã có trong hồ sơ bàn giao cần được kiểm tra, khai thác trước khi yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại. Trường hợp dữ liệu giữa các cơ quan chưa đồng bộ, cần ưu tiên phối hợp xác minh trong nội bộ bộ máy, đồng thời hướng dẫn rõ phần việc doanh nghiệp thực sự có trách nhiệm thực hiện.

Các hồ sơ tồn, có nguy cơ quá hạn hoặc ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất cần được rà soát, phân loại để bố trí nguồn lực xử lý phù hợp. Việc này vẫn phải bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp luật, chất lượng thẩm định và sự công bằng giữa các chủ thể. Kết quả chuyển giao cần được đánh giá bằng số hồ sơ đã hoàn thành, nguyên nhân chậm, số lần yêu cầu bổ sung và kết quả xử lý phản ánh. Đây là những dữ liệu thiết thực để nhận diện bộ máy đã vận hành thông suốt đến đâu.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp phải chủ động rà soát thời hạn giấy phép, phạm vi khai thác và các điều kiện liên quan. Việc đã nộp hồ sơ hoặc đang chờ giải quyết không đương nhiên tạo quyền tiếp tục khai thác ngoài nội dung, thời hạn được pháp luật cho phép. Khi thủ tục có nguy cơ chậm, doanh nghiệp cần sớm yêu cầu xác nhận tình trạng hồ sơ, đề nghị hướng dẫn bằng văn bản và lưu giữ chứng cứ về quá trình thực hiện. Đó là cơ sở bảo vệ quyền lợi, đồng thời giúp phân định nguyên nhân và trách nhiệm nếu phát sinh tranh chấp.

Khoáng sản là nguồn lực hữu hạn, đòi hỏi phải quản lý chặt chẽ và sử dụng tiết kiệm. Chính yêu cầu ấy càng cần một nền hành chính rõ trách nhiệm, có dữ liệu đáng tin cậy và xử lý công việc đúng hạn. Sự chặt chẽ trong quản lý phải được thể hiện bằng chất lượng thẩm định, khả năng giám sát và trách nhiệm giải trình; những khâu chờ đợi không cần thiết cần được nhận diện để loại bỏ.

Một cuộc chuyển giao chỉ thực sự hoàn thành khi từng hồ sơ có nơi tiếp tục giải quyết, từng công việc còn lại có người chịu trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của các chủ thể được bảo đảm. Đó cũng là thước đo gần gũi nhất của cải cách đối với doanh nghiệp và người dân.

Luật sư Phan Khắc Nghiêm