Tháo gỡ rào cản luật để mở rộng xuất khẩu

Mức thuế suất tối thiểu của khung thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng được xác lập trong điều kiện sản xuất và định hướng quản lý tại thời điểm ban hành Luật đến nay không còn phù hợp, làm hạn chế khả năng điều chỉnh thuế suất cụ thể để hỗ trợ sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy xuất khẩu.

Đối với ngành công nghiệp vật liệu, định hướng phát triển ngày càng chú trọng chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và hình thành chuỗi sản xuất trong nước. Ngành nhôm đã từng bước phát triển từ khai thác bô-xít, sản xuất alumin sang điện phân nhôm và gia công sản phẩm nhôm, đặt ra yêu cầu có chính sách phù hợp để tiêu thụ sản lượng mới, phát huy hiệu quả đầu tư và phát triển thị trường.

Đối với ngành gỗ, sản xuất đã mở rộng theo hướng kết hợp nguyên liệu rừng trồng và nguyên liệu nhập khẩu, đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng phụ phẩm và phát triển kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt, gỗ và sản phẩm gỗ là nhóm hàng xuất khẩu có kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngoại tệ, tạo việc làm và thu hút lao động trong các hoạt động trồng rừng, khai thác, chế biến và dịch vụ liên quan.

Theo Bộ Công thương, vướng mắc chính sách thuế đối với ngành nhôm làm tăng tồn kho, chậm thu hồi vốn và ảnh hưởng đến ký hợp đồng tiêu thụ cho cả năm 2027. Vi vậy, chính sách thuế xuất khẩu cần được cập nhật phù hợp với vai trò và thực tiễn phát triển của các ngành này, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu điều tiết nguồn nguyên liệu, khuyến khích chế biến sâu và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, mở rộng xuất khẩu, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Trong văn bản gửi tới Chính phủ, Bộ Công thương nêu thực trạng, mặt hàng nhôm chưa gia công (nhóm 76.01) và nhôm ở dạng thanh, que và hình (nhóm 76.04) có khung thuế suất thuế xuất khẩu quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là 5% - 40%. Từ đó Bộ Công thương đề xuất điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất khẩu một số nhóm mặt hàng nhôm về mức 0% - 30% để đồng bộ với các sản phẩm nhôm khác như dây nhôm (nhóm 76.05); nhôm ở dạng tấm, lá và dải, chiều dày trên 0,2 mm (nhóm 76.06)... đang có khung thuế suất thuế xuất khẩu là 0% - 30%...

Về phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng có kiến nghị tới Chính phủ điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất khẩu một số nhóm mặt hàng gỗ theo hướng áp dụng thuế xuất khẩu 0% đối với gỗ xẻ (nhóm 44.07) và gỗ lạng (nhóm 44.08) được sản xuất từ gỗ tròn và gỗ xẻ nhập khẩu.

Để tạo dư địa xây dựng chính sách thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng gỗ thuộc nhóm 44.02, 44.07 và 44.08 theo định hướng chủ trương của Đảng và Nhà nước, mới đây Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung khung thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ từ mức hiện hành là 5% - 25% thành 0% - 25% để phù hợp với chiến lược phát triển ngành gỗ và đặc thù của ngành gỗ.