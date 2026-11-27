Phát thải từ sản xuất xi măng chiếm tỷ trọng 12-15% tổng lượng phát thải công nghiệp - Ảnh: ximang.vn.

Phát biểu tại diễn đàn “Năng lượng xanh cho ngành hóa chất và vật liệu xây dựng: Giải pháp đặt ra trong bối cảnh mới”, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết trong cơ cấu nền kinh tế, hóa chất và vật liệu xây dựng giữ vai trò nền tảng khi cung cấp nguyên vật liệu đầu vào thiết yếu cho xây dựng, hạ tầng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo và nhiều lĩnh vực quan trọng khác, đóng góp lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm ngành có cường độ tiêu thụ năng lượng rất cao và phát thải lớn.

VẬT LIỆU XÂY DỰNG, XI MĂNG LOAY HOAY BÀI TOÁN VỐN, QUỸ ĐẤT

Từ góc độ một ngành công nghiệp phát thải lớn, ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, cho biết đặc thù của quá trình sản xuất vật liệu xây dựng là phát thải khí nhà kính, không chỉ phát sinh từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch để cấp nhiệt, mà còn sinh ra trực tiếp từ các phản ứng hóa học trong quá trình phân hủy nguyên liệu.

Chính vì vậy, bài toán giảm phát thải của toàn ngành không thể chỉ dừng lại ở việc thay thế nhiên liệu, mà đòi hỏi một cuộc cách mạng đồng bộ từ đổi mới công nghệ, thay đổi nguyên liệu đầu vào, tái thiết kế sản phẩm cho đến chuyển dịch cơ cấu sử dụng vật liệu theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam - Ảnh: PV

Theo ông Bắc, trong toàn bộ hệ thống vật liệu xây dựng, xi măng là phân ngành trọng yếu cần được ưu tiên hàng đầu trong lộ trình giảm phát thải. Số liệu thống kê của Bộ Xây dựng, cho thấy ngành xi măng Việt Nam hiện phát thải khoảng 60-65 triệu tấn khí carbon dioxide mỗi năm, chiếm tỷ trọng từ 12-15% tổng lượng phát thải công nghiệp cả nước.

Trong khi đó, đánh giá của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) cũng chỉ ra rằng ngành xi măng đang chiếm khoảng 16% tổng lượng phát thải khí nhà kính của quốc gia. Nguồn phát thải này tập trung chủ yếu ở công đoạn nung clinker, nghiền xi măng, vận chuyển và các khâu phụ trợ sử dụng nhiều điện và nhiệt năng.

Từ thực tế này, ông Bắc cho rằng ngành xi măng phải chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy giảm phát thải tại phạm vi nhà máy sang tư duy giảm carbon trong toàn bộ vòng đời của vật liệu và công trình, từ khâu khai thác nguyên liệu, chế biến, sản xuất, vận chuyển, thi công, vận hành công trình cho đến khi phá dỡ và tái chế.

Đồng tình, ông Lương Đức Long, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Xi măng Việt Nam, cho biết giải pháp tận dụng nhiệt thải từ lò nung clinker để phát điện là hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế và môi trường rõ rệt nhất. Dự kiến đến hết năm 2026, cả nước sẽ có 45 dây chuyền hoàn thành đầu tư hệ thống này với tổng công suất phát điện khoảng 320 MW giúp đáp ứng từ 25- 35% nhu cầu điện năng của toàn nhà máy.

Ngoài nhiệt thải, các doanh nghiệp xi măng hoàn toàn có thể khai thác tiềm năng điện mặt trời trên hệ thống mái nhà xưởng, khu vực đất trống trong khuôn viên nhà máy cũng như nghiên cứu lắp đặt điện gió tại khu vực mỏ khai thác nguyên liệu, kết hợp đầu tư hệ thống lưu trữ năng lượng để bảo đảm nguồn cấp ổn định cho sản xuất.

Dẫu vậy, ông Long thẳng thắn nhìn nhận rào cản lớn nhất hiện nay chính là sự cạn kiệt nguồn vốn đầu tư. Trong suốt giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023, thị trường tiêu thụ xi măng nội địa rơi vào tình trạng suy yếu kéo dài khiến phần lớn các nhà máy không có lợi nhuận, thậm chí thua lỗ nặng, nên gần như không còn dư địa tài chính để tiếp tục rót vốn cho các dự án phát điện nhiệt thải, điện mặt trời hay điện gió.

Bên cạnh khó khăn về tài chính, thủ tục đầu tư điện sạch tại nhiều địa phương cũng đang vướng mắc do cách hiểu cứng nhắc về mục đích sử dụng đất. "Một số cơ quan quản lý địa phương cho rằng diện tích đất nhà máy và khu vực mỏ khoáng sản giao cho doanh nghiệp chỉ được phép phục vụ mục đích sản xuất xi măng, khiến doanh nghiệp bế tắc khi muốn tận dụng chính mặt bằng sẵn có để phát triển điện tái tạo tự dùng", ông Long nêu thực tế.

Diễn đàn “Năng lượng xanh cho ngành hóa chất và vật liệu xây dựng: Giải pháp đặt ra trong bối cảnh mới” - Ảnh: PV.

Từ thực tiễn khó khăn đó, Hiệp hội Xi măng Việt Nam kiến nghị hệ thống ngân hàng thương mại cần có chính sách ưu tiên cấp tín dụng cho doanh nghiệp vay vốn đầu tư hệ thống phát điện nhiệt thải, đồng thời đề xuất Nhà nước xem xét hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay xanh này nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí tài chính.

Hiệp hội cũng kiến nghị Chính phủ và chính quyền các địa phương tháo gỡ rào cản thủ tục, cho phép các nhà máy xi măng được đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời, điện gió ngay trong phạm vi mặt bằng nhà máy và khu mỏ nguyên liệu đã được giao để chủ động nguồn điện sạch.

PHÂN BÓN GÁNH ÁP LỰC CHI PHÍ SẢN XUẤT XANH CAO

Ở lĩnh vực hóa chất, TS. Phùng Hà, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam, nhấn mạnh vai trò trụ cột của năng lượng sạch trong tiến trình chuyển đổi xanh của toàn ngành.

Ngành công nghiệp phân bón giữ vị trí đặc biệt quan trọng đối với an ninh lương thực quốc gia khi đóng góp từ 40 - 60% phần tăng sản lượng của ngành trồng trọt. Tuy nhiên, mặt trái của ngành sản xuất này là mức tiêu thụ năng lượng khổng lồ và phát thải khí nhà kính rất lớn, phát sinh đồng thời cả trong quá trình chế biến công nghiệp lẫn quá trình sử dụng phân bón trên đồng ruộng.

Theo TS Phùng Hà, trước sức ép từ các tiêu chuẩn môi trường quốc tế ngày càng khắt khe, biến động địa chính trị toàn cầu làm đứt gãy chuỗi cung ứng nhiên liệu hóa thạch cùng cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam, việc chuyển dịch sang năng lượng sạch đã trở thành động lực bắt buộc thúc đẩy doanh nghiệp phân bón đổi mới công nghệ.

Diễn đàn thu hút nhiều doanh nghiệp năng lượng xanh tham dự - Ảnh: PV.

Thực tế thời gian qua, nhiều doanh nghiệp phân bón trong nước đã chủ động đầu tư cải tiến quy trình vận hành nhằm tối ưu hóa năng lượng, giảm thất thoát nhiệt, gia tăng tỷ trọng sử dụng năng lượng tái tạo và tập trung phát triển các dòng phân bón hiệu quả sử dụng cao nhằm từng bước thay thế phân đạm truyền thống vốn gây phát thải lớn.

Tuy nhiên, bức tranh chuyển đổi xanh của ngành phân bón vẫn còn nhiều gam màu trầm do những rào cản về cơ chế và nguồn lực. TS Phùng Hà chỉ ra rằng chi phí đầu tư ban đầu cho các giải pháp công nghệ sạch là rất lớn, trong khi các kênh tiếp cận vốn xanh và tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp hóa chất còn hạn hẹp.

"Đặc thù của ngành phân bón là sử dụng nhiều quy trình công nghệ hóa chất phức tạp, đa dạng, trong khi nhiều giải pháp công nghệ xanh đặc thù hiện mới chỉ dừng lại ở quy mô thử nghiệm hoặc giai đoạn đầu, chưa được thương mại hóa rộng rãi để doanh nghiệp dễ dàng áp dụng", TS Phùng Hà phân tích.

Đáng lo ngại hơn, khung pháp lý và các cơ chế chính sách hỗ trợ vẫn chưa hoàn thiện đồng bộ, điển hình như việc thiếu khung giá rõ ràng cho hệ thống pin lưu trữ năng lượng, thiếu hướng dẫn chi tiết cho mô hình điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu cũng như chưa có bộ tiêu chí quy định cụ thể về công nghệ xanh.

Hệ quả tất yếu là chi phí sản xuất phân bón xanh bị đội lên rất cao, đẩy các doanh nghiệp sản xuất trong nước vào thế bất lợi khi phải cạnh tranh gay gắt về giá với các mặt hàng phân bón nhập khẩu giá rẻ ngay trên sân nhà.