Tháo gỡ rào cản cơ chế, tạo bứt phá cho liên kết các viện nghiên cứu, trường, doanh nghiệp

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Tuyên Quang.

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các trường đại học và đơn vị liên quan trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình bày báo cáo tổng quan về thực trạng liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, phân tích rõ nguyên nhân của những vướng mắc và đề xuất các nhóm giải pháp thúc đẩy hợp tác.

Tham gia tham luận tại hội nghị, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp tiêu biểu cũng đã chia sẻ nhiều mô hình hay, kinh nghiệm thực tiễn trong ứng dụng công nghệ, nâng cao giá trị nông sản, thương mại hóa dược liệu và đưa kết quả nghiên cứu vào chuỗi sản xuất.

Các đại biểu dự tại hội nghị.

Trong đó, tập trung tăng cường vai trò của doanh nghiệp ngay từ khâu xác định nhu cầu nghiên cứu; xây dựng mô hình Nhà nước và doanh nghiệp cùng phối hợp đầu tư, gánh vác rủi ro trong nghiên cứu thử nghiệm; đảm bảo quyền lợi hài hòa giữa các bên khi thương mại hóa kết quả nghiên cứu; hỗ trợ kết nối cung - cầu công nghệ, giúp đưa sản phẩm nghiên cứu ra thị trường nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Sau khi lắng nghe các tham luận tâm huyết và đóng góp thẳng thắn từ các đại biểu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xây dựng nhằm chuyển hóa thành những hành động thiết thực. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ đóng vai trò đầu mối, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ và hiện đại. Trọng tâm hàng đầu là tháo gỡ triệt để các “điểm nghẽn” kéo dài về cơ chế tài chính, tháo nguồn vốn đầu tư, tối ưu hóa công tác quản lý tài sản trí tuệ và nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ phát triển khoa học - công nghệ.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Tuyên Quang.

Việc giải quyết các vướng mắc này không chỉ mang tính cấp bách trước mắt mà còn là nền tảng cốt lõi để xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất, vận hành trơn tru và bền vững. Đổi mới sáng tạo không thể chỉ dừng lại ở mặt chủ trương hay các đề tài nghiên cứu trên giấy, mà phải trở thành động lực tăng trưởng trực tiếp. Do đó, Phó Thủ tướng khẳng định, thước đo cao nhất cho thành công của chính sách chính là hiệu quả thương mại hóa, khả năng chuyển giao công nghệ vào đời sống sản xuất và giá trị gia tăng thực tế đóng góp cho nền kinh tế quốc gia. Sự đồng lòng, quyết tâm thay đổi từ cấp quản lý đến cộng đồng khoa học và doanh nghiệp sẽ là chìa khóa tháo gỡ mọi rào cản, đưa khoa học - công nghệ thực sự trở thành trụ cột phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.