Tháo gỡ nút thắt, tạo đà cho giáo dục Đà Nẵng bứt phá

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Nhiều điểm sáng

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, sau khi sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, toàn thành phố hiện có 123 trường mầm non công lập; cấp tiểu học giảm còn 113 trường; THCS còn 96 trường; THPT còn 63 trường và Trung tâm GDTX giảm còn 1 trung tâm. Đối với hệ cao đẳng, thành phố còn 2 trường trực thuộc là Trường CĐ Đà Nẵng và Trường CĐ Y tế. Đà Nẵng cũng đang phối hợp thực hiện quy trình chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, thành phố đã hoàn thành hạ tầng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới với tổng kinh phí 1.718 tỷ đồng, đồng thời bảo đảm 100% học sinh tại 6 trường này được cấp phát đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng. Về chính sách, HĐND và UBND thành phố đã kịp thời điều chỉnh cơ chế, hỗ trợ chi phí ăn ở, cơ sở vật chất cho học sinh bán trú tương đương nội trú. Đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng tốt nhiệm vụ nhờ phối hợp hiệu quả giữa chỉ tiêu biên chế và 3.319 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, năm học 2026-2027 được triển khai trong bối cảnh thành phố thực hiện tinh gọn, sắp xếp các CSGD. Quan điểm xuyên suốt của thành phố là việc sắp xếp phải bảo đảm hoạt động dạy và học duy trì ổn định, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh, đồng thời bảo đảm chế độ, chính sách và ổn định tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đến nay, các nhiệm vụ đầu năm học đã đi vào nền nếp...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quân ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, tư duy đổi mới của Đà Nẵng. Theo Thứ trưởng Lê Quân, Đà Nẵng là một trong những địa phương có nhiều điểm sáng nổi bật của cả nước. Trong quá trình sắp xếp chính quyền hai cấp và sắp xếp CSGD, Đà Nẵng triển khai rất đồng bộ, quyết liệt, gọn gàng, không dồn ép cơ học. Cùng với đó, Đà Nẵng đặc biệt quan tâm đầu tư nguồn lực lớn cho vùng khó khăn...

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác Bộ GD-ĐT.

Cần tháo gỡ những nút thắt để bứt phá

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, Thứ trưởng Lê Quân cũng chỉ ra một số vướng mắc ngành giáo dục thành phố cần sớm khắc phục đó là: tỷ lệ cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành còn thấp; còn tồn tại số lượng lớn chỉ tiêu biên chế chưa tuyển dụng...Trên cơ sở đó, Thứ trưởng đề nghị thành phố khẩn trương rà soát tổng thể hệ thống giáo dục, đối chiếu số liệu thực tế với số liệu đã báo cáo Trung ương, nhất là về đội ngũ và mạng lưới CSGD.

Về sáp nhập Đại học Quảng Nam vào Đại học Đà Nẵng, Thứ trưởng cho biết, Bộ GD-ĐT đã đồng ý chủ trương. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng lưu ý việc sáp nhập không đơn thuần là bàn giao cơ sở vật chất. Theo đó, TP Đà Nẵng cần xây dựng đề án tổng thể sáp nhập gắn với cơ chế đặt hàng đào tạo chất lượng cao. Song song với đó, Đà Nẵng cần đột phá hơn nữa với Giáo dục Nghề nghiệp (GDNN) và phân luồng học sinh. Cụ thể, cần khẩn trương kiện toàn bộ máy lãnh đạo các trường cao đẳng sau sáp nhập và hoàn thiện Đề án phát triển giai đoạn 2026–2030. Đẩy mạnh phân luồng khoảng 3.000–4.000 học sinh sau lớp 9 mỗi năm vào hệ trung học nghề/kỹ thuật (STEM, du lịch, dịch vụ); xây dựng cơ chế đặt hàng, hỗ trợ học phí và quy hoạch quỹ đất.

Nhấn mạnh phát triển giáo dục Đà Nẵng phải đặt trong tổng thể Chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia, Thứ trưởng Lê Quân cho rằng, trong bối cảnh thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nguồn nhân lực chất lượng cao chính là chìa khóa để tránh bẫy thu nhập trung bình. Thành phố cần định hướng xây dựng cấu trúc nguồn nhân lực 3 tầng: nhân tài (định hình chiến lược),nhân lực mũi nhọn (công nghệ - đổi mới sáng tạo) và lực lượng lao động có kỹ năng (đáp ứng sản xuất). Thứ trưởng kỳ vọng trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ ban hành các chính sách đồng bộ, trở thành điểm sáng của cả nước trong phát triển GD-ĐT và nguồn nhân lực.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp từ Bộ GD-ĐT, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định thành phố sẽ chỉ đạo “ngay và luôn” việc cập nhật chính xác CSDL, chậm nhất là ngày 15-10. Về biên chế giáo viên, trong tháng 10-2026, thành phố sẽ tổ chức thi tuyển biên chế, đảm bảo đủ số lượng. Lãnh đạo thành phố giao Sở GD-ĐT tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp của đoàn công tác.

“Quan điểm của lãnh đạo UBND thành phố, việc triển khai các nhiệm vụ giáo dục được thực hiện với tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền”- đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh. Đồng thời cho biết, thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, nhất là những vấn đề trực tiếp liên quan đến học sinh, giáo viên và điều kiện tổ chức dạy học. Lãnh đạo thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ của Bộ GD-ĐT, nhất là đối với những vấn đề mới phát sinh trong quá trình sắp xếp mạng lưới trường lớp, bố trí đội ngũ, triển khai giáo dục tại khu vực miền núi, biên giới và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.